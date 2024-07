dolenjska

Jože Uršič stotič daroval kri

2.7.2024 | 08:20 | M. K.

Foto: OZ RKS Novo mesto

Novo mesto - Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je Jože Uršič iz Prečne včeraj stotič daroval kri. S krvodajalstvom je začel med služenjem vojaškega roka, kasneje se je zaposlil v Novolesu. K rednemu darovanju kri ga je spodbudil bratranec, Anton Derganc, ki je tudi včeraj spremljal Jožeta in je kri daroval že 84-ič. Jože je vzor za sina Aleša, ki je včeraj že 25 -ič daroval kri, tako, da krvodajalska tradicija ostaja v družini Uršič. Ob pogovoru so, kot so sporočili iz OZ RK Novo mesto, obudili tudi spomin na brata Franca Uršiča, ki je preminil v vojni za Slovenijo in ravno te dni bo 33. obletnica njegove smrti. Po njem nosi ime Vojašnica Franca Uršiča.

Aleš Uršič, Anton Derganc, Jože Uršič, Marjana Meznarčič, Barbara Ozimek

Jože se veseli bolj sproščenih dni, saj bo samo še deset dni delal v Revozu, potem bo skrbel za domačijo in vinograd. Ostal bo zvest tudi krvodajalstvu, če mu bo le zdravje služilo kot do sedaj. Ob praznovanju sta mu čestitali tudi sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek, predstojnica transfuzijskega oddelka Mojca Šimc, dr. med. in predsednica krajevne organizacije Prečna Marjana Meznarčič.

