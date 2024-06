družabno

Slovenija v Nemčiji

30.6.2024 | 10:45 | Renata Mikec

Javna agencija Spirit Slovenija je v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije organizirala dvodnevni dogodek Invest & Connect: Slovenian bussines Pitch v Nemčiji. Osrednjo prireditev, ki je bila v prostorih tovarne BMW v Münchnu, je vodila odlična novinarka Vala 202, Novomeščanka Anja Hlača Ferjančič: »Zame je bila to velika čast, moram pa dodati, da sem izjemno uživala tudi kasneje na tekmi.«

Anja Hlača Ferjančič

Udeleženci so si namreč po končanem kongresu ogledali tudi tekmo evropskega prvenstva v nogometu med Slovenijo in Srbijo. Sicer pa so bili v gospodarski delegaciji iz Slovenije številni predstavniki kar 60 slovenskih podjetij, med njimi tudi predsednica Slovensko-filipinskega poslovnega kluba in direktorica podjetja za zaposlovanje Filipincev ProSkillPh, Anamarija Toth Kostevc (na spodnji fotografiji skrajno desno), tudi sicer uspešna posavska podjetnica in lastnica Psihološkega centra Plus rešitve. Ob njej je še en uspešen podjetnik iz Posavja, njen mož Ivan Kostevc Gianni (drugi z desne) iz brežiškega podjetja GMT Event – ponudnik gostinskih storitev na različnih dogodkih. Z njima sta na fotografiji tudi poslovnež iz Nove Gorice Miran Müller in podjetnica Barbara Novak iz Ljubljane.

