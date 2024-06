družabno

Že tretji rod

29.6.2024 | 18:05 | Foto: Lidija Markelj

Na Kmetiji Karlovček z Vrha pri Šentjerneju, ki slovi po sadjarstvu in vinogradništvu, jih ni strah za prihodnost. Oče Andraž Rumpret je glavnino dela in odgovornosti že preložil na najstarejšega sina Nejca (na fotografiji), ki svojo stroko odlično pozna, saj ima diplomo iz vinogradništva in sadjarstva. Kot oče si prizadeva, da bi tudi tretji Rumpretov rod ostal zvest kmetovanju. Njegov 7-letni sin Jernej je na nedavnem Dnevu tehnike na Klevevžu z zanimanjem spremljal dogajanje in navdušeno opazoval nove kmetijske stroje in naprave. Prijetneje je bilo to početi »iz ptičje perspektive«, saj si ga je očka posadil kar na ramena.

‹ nazaj