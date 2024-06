gospodarstvo

FOTO: Zakaj si kmetje ne bi olajšali dela?

17.6.2024 | 07:40 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Klevevž - Kmetovanje ni več takšno kot nekoč, tudi na tem področju so spremembe velike in treba je iti v korak s časom. To je bilo videti tudi na sobotnem Dnevu tehnike 2024 z naslovom Precizno kmetovanje v trajnih nasadih, ki ga je letos Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (KGZ NM) pripravil že 14-ič.

Marko Kirar iz Dobruške vasi in Franci Perše iz Zbur sta zadovoljna, da je dan tehnike potekal blizu. Kot vinogradnika ju je zanimal stroj valjar pletvenik.

Bilo je zelo obiskano, na njem pa so se predstavili razstavljavci s proizvodno- prodajnim programom. Za kmete, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije, so bili zanimivi zlasti vodeni prikazi delovanja kmetijske tehnike in opreme za precizno kmetovanje v trajnih nasadih. Na ogledu je bilo več kot 50 kmetijskih strojev, 20 je bilo razstavljenih pri stojnicah na posesti. Za kraj dogajanja so izbrali posest kmetije Karlovček na Klevevžu, kjer imajo številne sadovnjake in vinograde.

»Kmetija Karlovček pa je primerna tudi zato, ker sledi razvoju in je z nabavo novih strojev in izboljšav vodilna ne le na Dolenjskem, ampak tudi v Sloveniji,« je razloge povedal direktor KGZ Novo mesto Damjan Vrtin.

Namen Tedna tehnike je že od vsega začetka enak - da kmetovalcem in pridelovalcem prikažejo najnovejše tehnologije v določeni panogi, opremo, mehanizacijo in repromaterial, in sicer več ponudnikov na enem mestu. »Vse to prikažemo v praksi s strokovnim komentarjem – tokrat sta bila komentatorja Janez Sušin s Kmetijskega inštituta Slovenije in Jernej Martinčič s KGZ NM. Po našem prepričanju je to ena uspešnejših oblik prenosa informacij in znanja uporabnikov, da se kmetje potem lažje odločijo za uporabo na svoji kmetiji,« pove Vrtin.

Vse bolj natančno odmerjeno

Precizno kmetovanje je vse bolj pomembno, pri marsikaterem delu in opravilu se prihrani delovni čas, človeške roke lahko nadomesti ustrezna oprema in stroji, kar pri pomanjkanju delovne sile dandanes ni zanemarljivo, pozitiven pa je tudi vse manjši negativni vpliv kmetijstva na okolje.

Največ je vredno, da kmetje delovanje stroja vidijo v praksi, v živo, ko se porodijo razna vprašanja ...

»Z natančnim kmetovanjem je namreč odmerjanje bodisi pri gnojenju ali zaščiti v trajnih nasadih bolj natančno, odmerjeno in okolju bolj prijazno,« pravi Martin Mavsar, svetovalec za sadjarstvo na zavodu, ki že od vsega začetka bdi nad Dnevom tehnike.

Tokrat je bil poudarek na preciznem jemanju vzorcev tal, preciznem gnojenju, na varovanju in založenosti tal s hranili ter na učinkovitem varstvu trajnih nasadov pred boleznimi in škodljivci. Predstavili so vse stroje, ki se običajno uporabljajo pri delu v sadjarstvu in vinogradništvu.

Stroje vidiš pri delu

Na ogled je bilo vsaj 30 strojev za delo v vinogradu in sadovnjaku.

Zanimanje kmetov je bilo veliko, prišli so od vsepovsod, seveda tudi z našega konca. Franci Perše iz Zbur, ki z družino obdeluje dva hektara velik vinograd na Bojniku, pove, da rad sledi novostim, doma pa že imajo mulčar, škropilnico in še kaj, da si olajšajo delo. »Treba pa je vedeti, da vsak stroj ni za v vsak vinograd, odvisno je tudi od lege,« pove.

Vinogradnika Marka Kirarja iz Dobruške vasi, ki obdeluje kar štiri tisoč trt na Vinjem Vrhu, je zanimal zlasti valjar pletvenik – vse v enem. »Na Klevevž sem prišel, da vidim stroje od blizu, ker jih tudi sam izdelujem in obstoječe še izboljšam. Vidim, da je moj valjar pletvenik odličen – nadomešča nam košenje, ki ni potrebno. Travo po sredi vrst povalja in s tem zaustavi rast, pletvenik pa počisti okrog trt namesto lakserske kosilnice. Škropljenju se obeta konec, rast bo treba mehansko zatreti, tudi zaradi čebel, zato je ta stroj res dober,« razloži.

Jurij Krštinc: "Želimo si olajšati delo."

Šentjernejski vinogradnik Jurij Krštinc, ki na Žvabovem obdeluje 3.500 trt, se je zanimal za pletvenik, za talno obdelavo trt. »Tehnika me zanima, saj vsega ne zmoremo več sami ročno obdelovati in si želimo olajšati delo. Nekaj strojev že imamo. Na tem dnevu je super, ker vidiš v praksi, kako stroj deluje, za razliko od sejma, in izveš tudi kake izkušnje,« pove razlog za obisk Dneva tehnike ter doda, da so žal vsi stroji dragi, od deset tisoč evrov naprej, »zato se morda odločim za nakup v zadružniškem stilu, več vinogradnikov skupaj.«

Obiskovalcev je bilo res veliko.

"Prireditev je potekala po programu. Imeli smo veliko srečo, da nam je služilo vreme in se ni nikomur, kljub številnim traktorjem in strojem, nič zgodilo. Tudi z obiskom smo zelo zadovoljni, čez dan se je zbralo več kot 500 obiskovalcev, ki so prišli praktično iz vseh koncev Slovenije, kjer se ukvarjajo z sadjarstvom in vinogradništvom," je ob koncu Dneva tehnike povedal Martin Mavsar.

