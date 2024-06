kronika

FOTO: Voda zalivala hiše in kleti: v vinogradu plaz

27.6.2024 | 18:15 | M. K.

Poročali smo že o sinočnjem oz. nočnem neurju v Posavju in zalitih objektih ter kleteh. Posledice so gasilci odpravljali tudi še danes.

Ob 6.59 so tako gasilci PGD Brežice okolica posredovali pri črpanju vode iz kletnih in bivalnih prostorov na Cesti bratov Cerjakov in pri črpanju meteorne vode iz strojnice in iz kmetijsko industrijskih skladišč v Brezini.

Ob 10.17 pa je v naselju Spodnja Pohanca, občina Brežice, zaradi neurja ponoči, meteorna voda zalila kletni prostor stanovanjske hiše. Vodo so izčrpali gasilci PGD Spodnja Pohanca.

Foto: PGD Spodnja Pohanca (fotografije tudi spodaj v fotogaleriji)

Plaz v vinogradu

Ob 15.06 so na številko 112 sporočili, da je pri naselju Hrastek, občina Krško, zemeljski plaz v vinogradu uničil dve terasi v dolžini okoli 10m. Obveščene so bile pristojne službe.

Zadimljen avto

Ob 16.19 je na Cesti svobode v Brežicah prišlo do zadimljenja osebnega vozila. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Brežice, ki so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozilo in iztekle motorne tekočine posuli z absorbentom.

Zagorelo na vikendu

Ob 17.21 je v Kaplji vasi, občina Sevnica, zagorelo ostrešje bivalnega vikenda. Posredujejo gasilci PGD Tržišče, PGD Šentjanž in PGD Sevnica.

