FOTO: En avto na streho, drugi v ograjo; v neurju voda zalivala kleti

27.6.2024 | 07:00 | M. K.

Sinočnje neurje je na našem koncu precej preglavic povzročilo predvsem v Posavju. Tam so si posredovanja dežurnih služb takole sledila:

Ob 23.19 so v naselju Trebež, občina Brežice, gasilci PGD Spodnja Pohanca preusmerili meteorno vodo, ki je ogrožala stanovanjski objekt.

Ob 23.26 so v naselju Hrastje pri Cerkljah, občina Brežice, gasilci PGD Cerklje ob Krki izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov.

Ob 23.45 je v Stržišču, občina Sevnica, meteorna voda ogrožala objekt. Posredovali so gasilci PGD Trnovec, ki so očistili jašek in kanaleto.

Ob 23.56 so v naselju Trebež, občina Brežice, gasilci PGD Spodnja Pohanca izčrpali meteorno vodo, ki je zalila celotno klet stanovanjskega objekta.

Ob 00.09 so v naselju Kerinov grm, občina Krško, gasilci PGD Veliki Podlog izčrpali 8 m3 meteorne vode iz kletnih prostorov objekta.

Ob 00.23 so v naselju Glogov brod, občina Brežice, gasilci PGD Dečno selo iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta izčrpali in posesali meteorno vodo.

Ob 0.32 so v naselju Spodnja Pohanca, občina Brežice gasilci PGD Spodnja Pohanca preusmerili meteorno vodo, ki je ogrožala stanovanjski objekt.

Ob 0.34 so v naselju Dolenja vas pri Krškem, občina Krško, gasilci PGD Dolenja vas in Videm ob Savi posesali vodo iz stanovanjskega objekta.

Prometni nesreči

Ob 13.31 so posredovali gasilci PGD Sevnica na relaciji Dolenji Boštanj-Tržišče, kjer je vozilo pristalo na strehi. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, nudili pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin, sanirali iztekle motorne tekočine, avto postavili na kolesa in usmerjali promet. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v ZD Sevnica.

Avto je pristal na strehi.

Ob 16.19 se je pri Gabrju, občina Sevnica, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obtičalo na voznem pasu. Gasilci PGD Sevnica so odklopili akumulator na vozilu in počistili razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Nesreča pri Gabrju

To pa je torkova večerna nesreča v Polju pri Tržišču, o kateri smo sicer že poročali. Voznik se je ob trčenju v drevo poškodoval. (Vse fotografije: PGD Sevnica)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, TP LIPOVEC, TP VAVPČA VAS, TP STARIHOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 3. SADEŽE, 4. GOLUŠNIK, 5. GOLUŠNIK V DOLINO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, izvod 1. RAKOVNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP ČUŽNJA VAS, nizkonapetostno omrežje ZALOKA;

- od 10:00 do 14:00 pa na območju TP TREBELNO, nizkonapetostno omrežje RADNA VAS – ČEŠNJICE

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8.15 in 14.15 uro na območju TP Brunk; na področju nadzorništva Brežice pa med 8. in 14. uro na območju TP Vitna vas.

