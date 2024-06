kronika

Prijeli mladoletnike, osumljene napada na podjetnika

27.6.2024 | 13:00 | M. K.

Policisti iz Šentjerneja in okolice so sinoči ob pol osmih zvečer posredovali v Dobruški vasi, kjer je skupina mlajših oseb poškodovala parkirano tovorno vozilo. Po prvih ugotovitvah so najprej ogovorili 69-letnega voznika tovornega vozila, prosjačili naj bi ga za cigarete. Kot kaže, so bili nezadovoljni z odgovorom in so naprej razbili stransko šipo na tovornjaku, nato pa s kamenjem poškodovali še vetrobransko steklo in vrata. Skupina se je nato, tudi zaradi posredovanja mimoidočih, razbežala. Po prvih ocenah je na tovornjaku nastalo za več kot dva tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Takoj po dogodku, kjer je posredovalo tudi več policistov iz drugih policijskih enot, ki so pomagali šentjernejskim policistom, je stekla intenzivna policijska preiskava, ki se nadaljuje še danes.

Policisti so identificirali pet mladostnikov iz okolice Šentjerneja, starih od 13 do 17 let, ki jih sumijo kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Vse bodo kazensko ovadili in o primeru obvestili center za socialno delo. Preiskava je v teku.

Peterico tudi sumijo, da imajo na vesti kaznivo dejanje nasilništva, o katerem smo podrobno že poročali, ko je skupina nekaj mladih Romov s solzivcem posprejala in pretepla priznanega slovenskega čevljarskega mojstra Rudolfa Lopatca iz Dobrave pri Škocjanu.

Za kaznivo dejanje nasilništva po 2. odstavku 296. člena kazenskega zakonika je predvidena zaporna kazen do treh let, za poškodovanje tuje stvari po 1. odstavku 220. člena pa denarna kazen ali kazen zapora do dveh let, pojasnjujejo na PU.

Rudolf Lopatec po napadu na novomeški urgenci (Foto: arhiv; osebni arhiv)

Policisti iz Šentjerneja bodo kazensko ovadili še 15-letnico in 12-letnika iz okolice Šentjerneja zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari - gre za dogodek prejšnji torek, ko so v bližini Dobruške vasi vandali popoldne na njivi zažgali zgrabljeno seno, pripravljeno za baliranje. Podtaknili so ogenj in zažgali približno osem bal sena in s tem povzročili lastniku za nekaj več kot tristo evrov škode.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali dvajset različnih dogodkov iz področja prometne varnosti, od tega devet prometnih nesreč z gmotno škodo in eno z lažjimi poškodbami. Policisti iz Dolenjskih Toplic so popoldne zasegli kombinirano tovorno vozilo 21-letniku, vozniku začetniku, ker ga je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja. V Novem mestu so ob pol osmih zvečer kontrolirali 42-letnega voznika osebnega avtomobila – ugotovili so, da so na avtu tablice drugega vozila, da vozilo ni registrirano in zavarovano in da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli in uvedli postopek o prekršku.

Kriminaliteta

Črnomaljski policisti so obravnavali vlom v zidanico v Kotu pri Semiču. Neznanci so v zadnjih dneh vlomili v objekt in odnesli televizor znamke TLC, odeje in sesalec Gorenje. Lastnikom so po prvih ocenah naredili za okoli tisoč petsto evrov škode.

Novomeški policisti so zvečer posredovali v okolici Novega mesta zaradi groženj, ki jih je 52-letnik izrekel 26-letnemu oškodovancu. Po prvih ugotovitvah sta imela spor že pred tem, ki se je stopnjeval do groženj. 52-letnika bodo kazensko ovadili.

V trgovskem centru v Krškem je varnostnik tik pred zapiranjem zalotil 10-letnico, ki si je nabrala za 57 evrov suhomesnatih izdelkov in nameravala iz trgovine brez plačila. Policisti so na policijsko postajo povabili mamo 10-letnice, o dogodku pa bodo obvestili tožilstvo in center za socialno delo.

Ob pol polnoči so novomeški policisti opravili ogled vlomav cvetličarno v Srebrničah. Storilci so naredili za okoli tisoč evrov škode na vratih in pohištvu, da so odnesli sto evrov menjalnega denarja.

Vandalizem

Sevniški policisti so v Tržišču obravnavali štiri mladostnike, stare 14 in 15 let. Trije od njih naj bi metali kamenje v spomeniški vlak na železniški postaji in razbili dve šipi. Pogovorili se bodo s starši, nato pa ustrezno ukrepali.

Previdno pri obiskih neznancev

Nekaj pred eno popoldne so policiste obvestili o sumljivih osebah v Novem mestu, v naselju Pod trško goro. Tam se je pripeljal siv gof z moškim, ki je spraševal, ali je še kdo doma, ki bi lahko pomagal pri preverjanju meritev nekega signala. Prijaviteljica je namesto tega zaprla vrata, si zapisala registrsko številko vozila in poklicala na številko policije 113. Policisti so ugotovili, da so ljubljanske tablice neveljavne, zato domnevajo, da je šlo za poskus tatvine ali prevare. Osumljenca s sivim golfom še niso izsledili.

Kršitve javnega reda in miru; spet na udaru trgovina v Šentjerneju

S področja javnega reda so obravnavali sedemnajst kršitev, od tega je bilo so bile štiri kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in ena v zasebnem prostoru.

Novomeški policisti so se nekaj po enajsti ponoči odzvali na glasno prepevanje, ki je motilo nočni mir in počitek stanovalcev na Ulici Slavka Gruma. Ugotovili so, da je skupina praznovala rojstvo otroka. Opozorilo je zaleglo, da niso več motili okolice.

Nekaj minut pred zaprtjem trgovine v Šentjerneju je varnostnik klical policiste zaradi več mlajših oseb, ki so razgrajali po trgovini. Ali so med tem tudi kaj odnesli, bodo še ugotovili. Nekaj minut zatem so dobili še prijavo o skupini mladostnikov, ki je v Šentjerneju metala kamenje na vozilo. Prometni policisti, ki so bili takrat v Šentjerneju, so kmalu zatem izsledili sedem oseb, starih od 18 do 13 let, ki bi lahko ''prišle v poštev za oba dogodka'', poročajo s PU. Policisti bodo pregledali posnetke videonadzora, preverili, ali je bilo kaj ukradenega, in na policijsko postajo povabili starše otrok in mladoletnikov. Glede na ugotovitve bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, pa tudi center za socialno delo.

Že popoldne je v isti trgovini 28-letnik žalil in grozil trgovki. 28-letnika iz okolice Šentjerneja so izsledili in mu napisali plačilni nalog. Zaradi groženj, premoženjskih kaznivih dejanj in lahkih telesnih poškodb so 28-letnika že večkrat kazensko ovadili.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave so policisti včeraj obravnavali 170 oseb, ki so na nedovoljen način prestopili notranjo mejo med Hrvaško in Slovenijo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Dva so prijeli na območju Črnomlja (Žuniči) preostale pa na območju Posavja (Rigonce, Dobova, Podvinje, Jereslavec, Slovenska vas, Jesenice, Nova vas, Loče, Obrežje), tri pa tudi na avtocesti pri Novem mestu.

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so nekaj pred osmo zvečer na avtocesti pri Novem mestu ustavili sumljivo vozilo italijanskih tablic. Ugotovili so, da 48-letna voznica iz Italije v avto prevaža tri državljane Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za prestop notranje meje. 48-letnici so odvzeli prostost in jo pridržali. S kazensko ovadbo jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Dan v številkah

Na številki policije 113 so sicer včeraj skupno sprejeli 265 klicev, od tega je bilo 93 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

