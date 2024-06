dolenjska

Znanega čevljarja napadli s solzivcem in pestmi

24.6.2024 | 09:00 | L. Markelj

Dobrava pri Škocjanu - Iz škocjanske občine v teh dneh prihaja nova žalostna zgodba, povezana z Romi iz Dobruške vasi. V četrtek zvečer je skupina nekaj mladih Romov s solzivcem posprejala in pretepla priznanega slovenskega čevljarskega mojstra Rudolfa Lopatca iz Dobrave pri Škocjanu, ki pravi, da tako v življenju še ni trpel.

Rudolf Lopatec na novomeški urgenci: "Tako v življenju še nisem trpel." (Foto: osebni arhiv)

Potreboval je zdravniško pomoč in oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Še isti večer je sicer odšel domov, kjer zdaj okreva.

Po nekaj dneh od dogodka je bil za Dolenjski list pripravljen povedati, kaj se mu je zgodilo.

»V četrtek zvečer smo iz hiše opazili, da je skupina kakih treh ali štirih 15 do 17-letnih fantov nadlegovala našega 86-letnega strica, ki je sosed. Mirno je sedel pred hišo na klopi, nepridipravi pa so mu metali jabolka v glavo. Ko so opazili, da smo jih videli, so pobegnili. Sedel sem v avto in šel za njimi, da bi videl, kdo so in kam gredo. Vozil sem med njivami in travniki v smeri proti dobruškemu romskemu naselju, kamor so hiteli. Ko sem jih dohitel, jih nisem utegnil niti nagovoriti, že so me skozi odprto okno posprejali v glavo. Verjetno s solzivcem. V trenutku nisem mogel nič, nič nisem videl, bilo je tako močno in pekoče, da se ne da povedali. Ustavil sem avto, takrat pa so me skozi okno še s pestmi tolkli po glavi in prsih. Poškodovali so mi tudi vrata. Ne vem, kako mi je avto uspelo vžgati in dobesedno na slepo sem pripeljal do doma. Domači so poklicali so reševalno vozilo in odpeljali v Novo mesto, kjer so me oskrbeli,« pripoveduje Rudolf Lopatec, ki pravi, da ga še tretji dan po dogodku bolijo oči, glava, rebra.

Naslednji dan je odšel k svoji osebni zdravnici, dobil neko kremo, a še vse ga peče, »ker se je očitno ta snov tako zalezla v kožo,« pravi Lopatec.

Seveda je Lopatec incident prijavil tudi na policiji, a je realen in nima upanja, da bodo nepridiprave, »ki so Romi, to sem videl,« našli in jih ustrezno kaznovali.

»Rome je treba le zaposliti!«

»Se pa sprašujem, kaj bilo, če bi jaz kaj naredil Romom. Verjetno bi vsi čisto drugače odreagirali. Kaj se mora še zgoditi, mora kdo umreti, da se bodo odgovorni zganili in se bodo zadeve kaj premaknile? Vsi nekaj filozofirajo, kako se lotiti romske problematike, kaj storiti … A rešitev je preprosta - samo zaposliti jih je treba, takoj po šolanju! Če bi vsak dan prišli utrujeni domov iz službe, ne bi imeli volje delati lumparij,« meni Lopatec, ki ne more verjeti, da ga v kraju, kjer se je rodil, si ustvaril družino in podjetje, kjer 33 let pridno dela in pošteno plačuje vse davke, nekdo, ki živi tudi na njegov račun, pretepe. »Je to normalno?!«

Meni, da je Dobruška vas zaradi Romov postala tempirana bomba. »Stanje je zaradi romske problematike v vaseh v bližini romskega naselja v Dobruški vasi nevzdržno, incidenti se dogajajo skorajda vsakodnevno, a jih ljudje sploh več ne prijavljajo, saj so obupani in se ne zgodi nič, sami pa se počutijo vse manj varno,» pravi Lopatec in našteje nekaj zadnjih primerov.

»Ljudje so obupani, vsega imajo dovolj!«

Romi zažgejo seno kmetu, spet drugemu razrežejo bale, razrežejo pločevinke piva in jih razmečejo po travi – aluminij lahko poškoduje kosilnico, lahko ga v krmi dobi živina … »Zdaj očitno hodijo po vaseh s spreji in solzivci v žepih, in iščejo stare, osamljene ljudi, ki imajo pokojnine … Noro!« pravi Lopatec, ki je obupan.

»Nihče v tej državi ne odreagira, kot bi bilo treba. Policija naredi svoje, a ima zvezane roke in ne more nič. Če ne prej, se vse ustavi na tožilstvu ali pri sodstvu. Država in občina ne znata zaščititi svojih državljanov, predsednica države Nataša Pirc Musar – kot slišim – v Kočevju celo pije kavo z Romi in klepeta, namesto da bi jim jasno povedala, naj se vedejo kot ostali državljani in naj delajo. Naše ljudi pa je strah Romov. Naj se potem ne čudijo, če se bodo morali sami braniti nezakonito. Obupani so in počasi imajo vsega dovolj,« stanje v škocjanski občini opiše Rudolf Lopatec.

Škocjanski župan Jože Kapler zaskrbljen. Incidentov dosti.

Primer je na nedavnem srečanju županov o romski problematiki izpostavil tudi škocjanski župan Jože Kapler. »Stanje se poslabšuje, glede na to, da se je lani v istem kraju ravno tako zgodil incident z Romi, v katerem sta bila poškodovana Lopatčeva sina in policisti. Zdaj se je zadeva zopet ponovila in situacija je skrajno zaskrbljujoča. Posamezniki razmišljajo, da stvari v državi ne funkcionirajo in se bo potrebno na nek način organizirati, zaupanja v razne ustanove in organe ni več,« je dejal in naštel nekaj primerov incidentov z Romi iz zadnjega obdobja.

Pred štirinajstimi dnevi je bil vlom v stanovanjsko hišo, ko je družina imela svatbo. Zaznali so vlomilce, svatje so storilce obstopili in jih s pomočjo policije tudi dobili.

Te dni so Romi prepodili škocjanskega občana s parcele v Dobruški vasi, kjer so zasedli njegovo zemljišče. V naselju Dobruška vas št. 35 se je betonirala betonska plošča. Lastnik se s tem ni strinjal, Romi so se mu približevali z lopatami, tako da je sedel v avto in se odpeljal. V pekarni je nekemu otroku na tla padel telefon in Romi so mu ga vzeli.

»Kot župan z zaskrbljenostjo ugotavljam, da naši občani niso več varni niti na svojih parcelah. Zato hočem sporočiti, da se mora stanje duha v naši občini oz. v naši državi spremeniti,« pove župan Jože Kapler.

Kaj o incidentu v okolici Dobrave pri Škocjanu povedo na PU Novo mesto? (dodano ob 9.45)

Za izjavo smo zaprosili PU Novo mesto in Robert Perc, vodja OKC, sporoča: " V četrtek zvečer, 20.junija, okoli 21. ure, so štirje osumljenci izven naselja Dobrava pri Škocjanu lažje poškodovali 56-letnega domačina. Razbili so tudi stransko okno na njegovem avtu. Po prvih ugotovitvah naj bi pred tem na njegovem naslovu kradli jabolka, nato pa odšli. 56-letnik se je zapeljal za njimi in jih dohitel na makadamski poti med naseljema Dobrava pri Škocjanu in Dobruško vasjo. Ko jih je ogovoril, naj bi ga pošpricali z dražečim sprejem in z udarci lažje poškodovali. Odpeljal se je domov, kjer so mu nudili prvo pomoč, nato pa z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico (in ga kasneje odpustili domov). Policisti in kriminalisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari obravnavajo štiri osebe iz okolice Škocjana. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Preiskava je v teku."

Za kaznivo dejanje nasilništva je po 2. odstavku 296. člena kazenskega zakonika je predvidena zaporna kazen do treh let, za poškodovanje tuje stvari po 1. odstavku 220. člena pa denarna kazen ali kazen zapora do dveh let.

