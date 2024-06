bela krajina

Začenjajo z urejanjem Ajdovega zrna

26.6.2024 | 09:30 | M. K.

Črnomelj - V Črnomlju bodo predvidoma danes v okviru prenove mestnega jedra stekla dela za ureditev parkirišča v Ajdovem zrnu. Potekala bodo predvidoma do konca avgusta, v tem času pa bo parkirišče zaprto. Občasno bo tudi delna zapora na ulici Pod lipo, so sporočili s črnomaljske občine.

Foto: Občina Črnomelj

V okviru projekta načrtujejo ureditev parkirišča za avtomobile, prodajnega prostora z nadstrešnico ter stojnicami lokalnih ponudnikov hrane in izdelkov domače obrti. Postavljene bodo ena polnilnica za električna kolesa in dve polnilnici za električne avtomobile. Urejene bodo še klopi in urbana oprema, na dveh prodajnih avtomatih pa bo mogoče kupiti lokalne izdelke.

Pogodbo o gradnji v vrednosti nekaj več kot 157.000 evrov sta maja podpisala župan Andrej Kavšek in predsednik uprave CGP Martin Gosenca. Naložbo sofinancira ministrstvo za gospodarstvo v okviru evropskega načrta za okrevanje in odpornost.

Ureditev Ajdovega zrna je del projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, s katerim želi Črnomelj postati primer uspešne oživitve mestnega jedra na demografsko ogroženem obmejnem območju. Do konca leta 2025 nameravajo poleg ureditve Ajdovega zrna obnoviti leseni most čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer, ter urediti obvodno sprehajalno pot. "S tem bo omogočena izraba izjemnega turističnega potenciala, ki ga nudi prostor ob Lahinji in Dobličici v mestnem jedru," so zapisali na občini.

