Podelili dve plaketi in priznanji

25.6.2024 | 09:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Trebnje - Občina Trebnje danes praznuje svoj občinski praznik, z njim se spominjajo razglasitve Trebnjega za mesto in dogodkov iz časov osamosvojitvene vojne na Medvedjeku. Sinoči so v Parku likovnih samorastnikov pripravili slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so zaslužnim posameznikom podelili občinska priznanja. Slavnostna govornica na prireditvi je bila nekdanja evropska komisarka ter ustanoviteljica in kuratorka gibanja Ekocivilizacija domačinka dr. hc. Violeta Bulc.

Letošnji občinski nagrajenci - z leve proti desni: Elizabeta Žlajpah, Anica Maraž, v imenu Uroša Zormana je priznanje prevzela njegova žena Katja, in mag. Dušan Štepec.

Plaketo občine sta prejela mag. Dušan Štepec za prispevek k varstvu, raziskovanju in k promociji kulturne dediščine Občine Trebnje ter spodbujanju odgovornega odnosa do nje, s poudarkom na podeželski stavbni dediščini in vinogradniški tradiciji ter zdravnica Elizabeta Žlajpah za prispevek k dvigu ravni medicinske oskrbe v občini, pri čemer je z zgledom pokazala, kako pomembno je vlagati v prihodnost medicine s skrbnim in z odgovornim prenosom znanja na mlajše generacije zdravnikov.

Priznanje občine pa so podelili rokometnemu trenerju Urošu Zormanu za izjemne dosežke pri vodenju domačega rokometnega kluba Trimo Trebnje ter za njegov vpliv na razvoj in prepoznavnost rokometa v občini in širše. Prevzela ga je njegova žena Katja. Priznanje je prejela tudi predsednica Društva vinogradnikov Lisec Dobrnič Anica Maraž za aktivno delovanje v vinogradniških organizacija, spodbujanje izobraževanje in za skrb za celovito promocijo vinogradniške gorice Lisec.

Kot je povedala županja Mateja Povhe, je občinski praznik simbol njihovega skupnega truda in krepitve lokalne identitete, obenem pa je tudi čas priznanje dosežkov, ki so rezultat trdega dela in predanosti. V svojem govoru se je dotaknila tudi razvoja občine. »Na področju infrastrukture in skrbi za okolje delamo velike korake naprej, preoblikujemo občino v sodoben prostor, ki nudi kakovostno infrastrukturo, katere urejenost je ogledalo občine. Pohvalimo se lahko z uspešno kandidaturo na javnem razpisu za podporo inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, kjer smo za projekt razširitve obrtne cone Trebnje, ki se že izvaja, pridobili nepovratna sredstva v višini 1,1 milijona evrov,« je med drugim poudarila Povhe.

Županja Občine Trebnje Mateja Povhe

Poudarila je tudi, da letos načrtujejo rekonstrukcijo in dozidavo športne dvorane trebanjske osnovne šole, kar bo največja naložba. Že drugo leto zapovrstjo so uvedli participativni proračun in letos so prejeli 16 predlogov občanov, ki bodo šli na glasovanje. »Predlagali ste čudovite izboljšave in pri številnih predlogih spet ponudili svojo pomoč pri izvedbi, kar zelo cenim,« je dejala županja.

Po njenih besedah je treba mladim posvetiti posebno pozornost, njihove izzive pa obravnavati celostno, načrtno in kontinuirano. »Mladi so naša prihodnost, a to ne pomeni, da zapostavljamo druge generacije, torej najmlajše, ki še prihajajo, starejše, ki jim moramo biti za njihov prispevek v aktivni dobi k napredku v družbi hvaležni, in najaktivnejšo generacijo,« je dodala. Na koncu se je zavzela za odprto in dobro komunikacijo, spoštovanje drug drugega in za sodelovanje.

Trio Vivere

Prireditev je povezovala Petra Krnc Laznik, v kulturnem programu pa je nastopila skupina Trio Vivere.

