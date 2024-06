dolenjska

Popolna zapora Westrove ulice

24.6.2024 | 13:00 | M. K.

Novo mesto - V sredo, 26. junija, se bodo začela dela na Westrovi ulici v Novem mestu. Zaradi celovite rekonstrukcije ceste bo v počitniškem času do 30. avgusta na Westrovi ulici vzpostavljena popolna zapora na odseku od križišča s Šegovo ulico do železniškega prehoda pri Šmihelski cesti. Obvoz bo označen in urejen na relaciji Šmihelska cesta–Topliška cesta–Ulica Slavka Gruma–Cesarjeva ulica–Šegova ulica.

Westrova ulica bo zaprta do konca avgusta. (Foto: MONM)

Dela zajemajo ureditev vozišča, cestne razsvetljave in kanalizacije, z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo bo poskrbljeno tudi za varne površine za pešce in kolesarje, sporočajo z rotovža. Ker gre za prometno obremenjeni del mesta, predvsem zaradi bližine Šolskega centra Novo mesto, bo skušal izvajalec dela izvesti v počitniškem času, septembra pa sledi še ureditev krajšega kraka bližnje slepe Šegove ulice.

‹ nazaj