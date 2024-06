šport

Domen Novak po petih letih znova državni prvak na cesti

23.6.2024 | 19:00 | STA; M. K.

Trebnje - Domen Novak (UAE Team Emirates) je v Trebnjem postal državni kolesarski prvak na cestni dirki. Po sedmih krogih in 150,5 km je za drugi naslov v karieri ugnal drugouvrščenega moštvenega kolega Gala Glivarja in tretjega Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious). Glivar je sicer postal državni prvak med mlajšimi člani.

Foto: Luka Vovk (fotografije spodaj v fotogaleriji: Občina Trebnje)

Novak, 28-letni kolesar iz Dolenje vasi pri Otočcu, je drugič v karieri postal državni prvak, potem ko je bil najboljši že leta 2019 v Radovljici. Z drugim naslovom se je na vrhu večne lestvice pridružil Mohoriču (2021, 2018), Luki Piberniku (2013, 2015), Borutu Božiču (2008, 2012), Gorazdu Štanglju (1995, 2010), Tadeju Valjavcu (2003, 2007) in Mitji Mahoriču (2005, 2009).

Pričakovano je v 21,5 km dolgem krogu največjo selekcijo napravil klanec na Grmado (1,7 km/10,6 %). Že v prvem krogu se je tam na čelu vzpostavila skupina petih kolesarjev, ki si je privozila veliko prednost pred zasledovalci, nato pa sta odpadla najprej Anže Ravbar in nato še Jaka Primožič. Slednji je na koncu med člani zasedel tretje mesto z zaostankom 5:33 minute.

V lovu na naslov so tako ostali Mohorič ter moštvena kolega pri emiratih Glivar in Novak. Nato je Glivar ob šestem prečkanju Grmade taktično napadel in prisilil Mohoriča k lovljenju. Mlademu kolesarju emiratov napad ni uspel, vseeno pa je bil v najboljšem položaju za naslov med mlajšimi člani.

Odločitev je pričakovano padla ob zadnjem prečkanju Grmade, ko se je naprej odpeljal Glivar, nato pa se je v močnem ritmu proti naslovu odpeljal Novak in si na vrhu privozil 25 sekund naskoka pred Glivarjem. Novak je po spustu z Grmade do cilja na glavni ulici v Trebnjem po treh urah in slabih 46 minutah pripeljal 21 sekund pred Glivarjem in 2:51 minute pred Mohoričem.

"Imeli smo en cilj. Glivar mi je pripravil teren, že ko smo šli prvič na klanec, na kar sem na vrh prišel sam. A tako bi bilo nemogoče nadaljevati cel dan na čelu. Zato sem počakal, potem pa smo šli v vsak krog skupaj štirje," je za RTV Slovenija po koncu dejal 28-letni Novak po drugem zaporednem naslovu za emirate po lanski zmagi Tadeja Pogačarja.

"Vmes se nisem ravno najboljše počutil, potem pa sem se v naslednjih treh krogih počutil vse bolje. Galu sem rekel, da naj mi narekuje ritem na klanec, sam pa bom šel na vse ali nič. A že takrat se Matej očitno ni počutil najbolje, nastala je luknja, sam pa sem le nadaljeval tempo do vrha in prišel solo do cilja," je dodal Dolenjec.

"Mogoče je bila kriva vročina in nisem se najbolje počutil. Ta teden nisem veliko treniral, slabo sem se počutil, bil na pol bolan. Naredil sem deset ur treninga in bil vendarle spočit. Očitno je bilo to dobro," je še o formi dejal Novak.

"Vemo, da je državno prvenstvo nekakšna tombola. Majica državnega prvaka tako ostaja pri UAE od Tadejevega naslova. To je pika na i in zdaj me čaka nekaj počitka ter priprave na zadnji del sezone," je za RTV Slovenija zaključil Novak.

Med mlajšimi člani je za Glivarjem drugo mesto zasedel Jaka Marolt, tretje pa Ravbar.

Pri ženskah je prvič državna prvakinja na cestni dirki postala Urška Žigart. Drugo mesto je pripadlo Urši Pintar, tretje pa Špeli Kern.

Med starejšimi mladinci je slavil Jakob Omrzel pred Erazmom Valjavcem ter Nejcem Peterlinom.

Med mlajšimi mladinci je prvak postal Vanja Kuntarič Žibert pred Majem Bohakom in Lovrom Rantom, pri starejših mladinkah pa je naslov državne prvakinje romal v roke sicer specialistki za gorsko kolesarstvo Maruši Terezi Šerkezi. Slavila je pred Saro Pestotnik in Zojo Ferlež. Med mlajšimi mladinkami je bila najboljša Eva Terpin pred Meto Tancik in Lino Mehle.

‹ nazaj