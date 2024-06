dolenjska

Kje avgusta dobijo drugega župnika?

22.6.2024 | 14:00 | L. M.

Novo mesto - V Škofiji Novo mesto so že znana nova imenovanja in premestitve duhovnikov v posameznih župnijah, te novice pa so med ljudmi vedno deležne velikega zanimanja. Spremembe bodo stopile v veljavo 1. avgusta, ko bodo mnogi duhovniki pričeli poslanstvo na novem kraju.

Znane so premestitve duhovnikov v novomeški škofiji. Slika je ilustrativna. (Foto: L. M.)

»Nekateri se upokojijo in postanejo duhovni pomočniki zaradi bolezni ali starosti, druge pošilja na novo delovno mesto gospod škof msgr. dr. Andrej Saje, ki jim je že izročil imenovanja. Vse naj spremlja Božji blagoslov in mogočna priprošnja Marije, Kraljice duhovnikov,« so zapisali na spletni strani Škofije Novo mesto.

Katere spremembe se torej obetajo?

Mag. Blaž Franko, ki se je vrnil s študija v Rimu, je bil imenovan za župnijskega upravitelja župnije Mirna Peč.

Branko Jurejevčič, kaplan v župniji Črnomelj, je bil imenovan za župnika župnije Kočevje in soupravitelja župnije Mozelj.

Franc Levičar, duhovni pomočnik v župniji Šentjernej, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Raka in Studenec.

Mag. Igor Luzar, duhovni pomočnik v župniji Šentjernej, imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Novo mesto – Šmihel.

Janez Meglen, kaplan v župniji Novo mesto – Šmihel, je bil imenovan za kaplana v župniji Črnomelj.

Jernej Nemanič, župnik župnije Trebelno, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Metlika ter na soupravah Suhor in Radovica.

Msgr. France Novak, župnik župnije Sv. Križ - Podbočje, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Jakob Piletič, kaplan v župniji Metlika, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Št. Peter – Otočec ter za vojaškega kaplana v Slovenski vojski.

Janez Rihtaršič, župnik župnije Mirna Peč, je bil imenovan za župnika župnije Šentjernej. Dosedanji župnik msgr. Anton Trpin, bo ostal tu kot duhovni pomočnik.

Damjan Štih, župnik župnije Kočevje in soupravitelj župnije Mozelj, je bil imenovan za župnika župnije Sv. Križ - Podbočje.

Janez Zdešar, župnik župnije Mokronog, je bil imenovan tudi za soupravitelja župnije Trebelno.

Spremembe v Škofiji Celje, pod katere sodijo tudi nekatere župnije iz Posavja, še niso znane.

