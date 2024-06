dolenjska

Ključno je zaupanje otrok in odraslih

22.6.2024 | 18:30 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) odobrilo šest milijonov evrov za njihov projekt Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih. Večino denarja, 5,1 milijona evrov, bo prispeval Evropski socialni sklad.

V Skupnostnem centru Brezje - Žabjak v Novem mestu je CŠOD s svojimi programi prisoten že leta. (Foto: M. V.)

CŠOD je s svojimi programi v okviru večnamenskim romskih centrov že vrsto let prisoten v občinah po vsej Sloveniji. Namenjeni so premagovanju ovir, s katerimi se Romi srečujejo predvsem na področjih jezikovnega sporazumevanja, veščin in ročnih spretnosti, za čim lažje obvladovanje šole oz. izobraževanja ter posledično njihovega vključevanja v družbo.

Na območjih Dolenjske, Bele krajine in Posavja deluje sedem večnamenskih romskih centrov (VNRC), in sicer Brezje in Šmihel (MO Novo mesto), Dobruška vas (Občina Škocjan), Kerinov Grm (MO Krško), Vejar (Občina Trebnje), Črnomelj (Občina Črnomelj) in Smrekec (Občina Grosuplje), dva pa še na območju Prekmurja – Beltinci (Občina Beltinci) in Kamenci (Občina Črenšovci). Cilj projekta je 12 centrov, pri čemer naj bi na območju jugovzhodne Slovenije do jeseni 2025 vzpostaviti še dva.

