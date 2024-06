kronika

Izsledili pobeglega povzročitelja nesreče

21.6.2024 | 14:00 | M. K.

Včeraj okoli 13.30 se je zgodila prometna nesreča na območju Trebnjega. (Takrat še) neznani voznik osebnega avtomobila, ki naj bi vozil z veliko hitrostjo, je trčil v mladoletno kolesarko, ki je padla in se poškodovala. Voznik je brez ustavljanja nadaljeval z vožnjo, ne da bi ji nudil pomoč. Lažje poškodovano kolesarko so reševalci oskrbeli in opeljali v bolnišnico. Med intenzivno preiskavo so policisti v popoldanskih urah uspeli izslediti lastnika vozila, ki so ga iskali tudi s pomočjo medijev, kasneje pa še 22-letnega osumljenca, ki je povzročil nesrečo. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Lažje poškodovan mopedist

Nekaj po 10. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika mopeda in voznika osebnega avtomobila na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 85-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilne vožnje mimo trčil v mopedista, ki je izkazal namero, da bo zavil levo. Povzročitelju nesreče so izdali plačilni nalog.

Poškodovan 17-letni kolesar pod vplivom alkohola

Iz bolnišnice so policiste okoli 21.30 obvestili, da oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Po ugotovitvah in zbranih obvestilih novomeških policistov je vozil električno kolo po Smrečnikovi ulici v Novem mestu, kjer je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Zoper 17-letnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola (1,06 g/kg), bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehiter na AC

Okoli 19. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW X5, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 185 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 55 km/h. 68-letnemu državljanu Nemčije so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

V noči na četrtek je v Brežicah nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 18. 6. in 20. 6. je s parkirnega prostora na Seidlovi cesti v Novem mestu neznanec odpeljal osebni avtomobil Audi A4, sive barve, letnik 2002, registrskih oznak NMC5-772.

Predrzna v trgovini

Šentjernejski policisti so bili nekaj pred 15. uro obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v prodajalni v Šentjerneju, kjer naj bi se moški in ženska nedostojno in drzno vedla do osebja prodajalne. Takoj so se odzvali, poročajo s PU, in na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev potrdili identiteto kršiteljev. Zoper oba bodo zaradi kršitev javnega reda in miru uvedli hitri postopek oziroma na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Slovenska vas) včeraj prijeli43 državljanov Sirije, 28 Afganistana, šest Maroka, pet Šrilanke, štiri državljane Rusije in Indije, dva državljana Pakistana, Irana ter Alžirije in državljana Bangladeša. Na območju PP Črnomelj (Miliči) so prijeli šest državljanov Maroka in državljana Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 95. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 281 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

