kronika

Poziv očividcem prometne nesreče pri Trebnjem

20.6.2024 | 15:00 | M. K.

Trebnje - Nekaj pred 13.30 so policiste obvestili, da reševalci oskrbujejo žensko, ki se je poškodovala v prometni nesreči pri Trebnjem. Po prvih ugotovitvah in zbraznih obvestilih trebanjskih policistov je mladoletnica okoli 13.15 kolesarila od krožišča Pod gradom v Trebnjem proti Benečiji. V isti smeri je pripeljal voznik osebnega avtomobila črne barve, trčil v kolesarko in nadaljeval z vožnjo. Kolesarka je po trčenju padla in se poškodovala, so sporočili iz PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti izvajajo številne aktivnosti za izsleditev voznika. Zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče pozivajo voznika avtomobila, udeleženega v prometni nesreči, oziroma vse, ki so nesrečo opazili ali o tem karkoli vedo, da pokličejo na številko 113 ali na PP Trebnje na telefonsko številko (07) 346 27 00.

‹ nazaj