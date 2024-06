posavje

Mojci Pernovšek nov petletni mandat

21.6.2024 | 11:40 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Sevnica - Naslednjih pet let bo javni zavod za kulturo, šport, turizem, in mladino (KŠTM) vodila dosedanja direktorica Mojca Pernovšek. Tako so sklenili sevniški občinski svetniki na 16. redni seji, potem ko so brez navzočnosti javnosti poslušali predstavitvi obeh kandidat. Župan Srečko Ocvirk je javnost izključil na podlagi prošnje ene od kandidatk in ker mu to dovoljuje poslovnik občinskega sveta. Vzrok: zagotovitev varstva osebnih podatkov.

Občinski svet je Mojci Pernovšek zaupal še en mandat na čelu zavoda KŠTM.

Na tajnem glasovanju je petnajst svetnikov glasovalo za Mojco Pernovšek, šest svetnikov pa za njeno protikandidatko, pravnico Tanjo Grabrijan. Obe kandidatki sta se 30. maja najprej predstavili svetu zavoda KŠTM. Ta je po razpravi sprejel predlog za imenovanje Grabrijanove za novo direktorico in svoj predlog posredoval Komisiji za mandatna vprašanj, volitve in imenovanja. Ta je na podlagi dokumentacije, osebne predstavitve in predloga sveta zavoda obe kandidatki ocenila kot enakovredno izbiro in občinskemu svetu predlagala, da ju povabi na osebno predstavitev. V četrtek sta se tako obe še tretjič predstavili – za zaprtimi vrati. Občinski svet je nato glasoval povsem drugače kot svet zavoda in za direktorico potrdil Pernovškovo, ki bo nov mandat nastopila 1. oktobra.

Nov mandat tudi direktorici ZD

Brez razprave pa so svetniki soglasno potrdili nov mandat direktorici Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiri Tomšič, sprejeli nov odlok o tržnem redu sevniške tržnice, ki ureja le nekatere formalnosti, sprejeli so tudi spremembo odloka o proračunu za leto 2024. Sprememba je bila potrebna zaradi Javnega podjetja Komunala, ki želi najeti posojilo pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu v višini 191.000 evrov za nakup sesalno-pometalnega stroja in tovornega vozila, celotna naložba je sicer vredna 233.000 evrov. Občinski svet je Komunali dal soglasje za zadolževanje, karza občinski proračun naj ne bi imelo posledic. Komunala bo kredit odplačevala iz lastnih sredstev.

Vprašanja in pobude

Kot običajno so svetniki na seji podali tudi nekaj vprašanj in pobud. Brigita Karlovšek (SDS) je opozorila na težavno parkiranje pri Zdravstvenem domu Sevnica, saj so parkirišča zarisana zelo na ozko. »Tisti, ki hodijo fizioterapijo, zelo težko pridejo iz avta. Ali pa mati z dojenčkom, denimo. Prosim, če bi ta parkirišča zarisali nekoliko širše. Morda pa bi lahko razmislili tudi o kakšni parkirni hiši,« je dejala. Damjan Žibert (neodvisna lista) pa je izpostavil problematiko nogometnega igrišča ob Drožanjski cesti, ki po njegovih besedah »skoraj ne služi več namenu«. »Igrišče vse bolj postaja prostor za zbiranje mladine, ki tja ne pride z namenom igranja nogometa, pač pa ustvarja hrup z glasno glasbo, za sabo pa pusti smeti. Predlagam, da se KŠTM kot vzdrževalec poveže s kakšno službo varovanja, kajti policija se ne odziva več na klice bližnjih sosedov,« je dejal.

Majda Jazbec (SLS) je predlagala, da bi skozi zaselek Šetenje zaradi varnosti uvedli cono 30 ali 40, saj so stanovanjske hiše tik ob cesti, tudi otroci tam vstopajo na avtobus. Božidar Beci (SLS) je opozoril na zaraščenost državne ceste od Orehovega proti Radečam, na kar je potrebno opozoriti Direkcijo za infrastrukturo. Gregor Korene (SDS) pa je župana opomnil na enega od sklepov s prejšnjih sej, ko so svetniki odločili, da naj občinska uprava občinskemu svetu vsake tri mesece poroča o večjih projektih, kot so kulturna dvorana, stadion, garažna hiša in podobno.

