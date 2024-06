šport

Dejan Jakara novi trener košarkarjev Krke

21.6.2024 | 10:00 | M. K.

Novo mesto - Člansko moštvo novomeške košarkarske ekipe Krka ima novega trenerja, so sporočili iz dolenjskega kluba. Na to mesto je bil imenovan 38-letni Dejan Jakara, ki je s klubom sklenil dolgoročno pogodbo. Drugih podrobnosti dogovora v Krki niso navedli. Po dveh letih so konec maja končali sodelovanje s prejšnjim trenerjem Gašperjem Okornom.

Dejan Jakara (Foto: Liga ABA)

Okorn je člansko ekipo Krke že v prvi sezoni uspešno vrnil iz lige Aba 2 v elitno ligo Aba, kjer bo Krka igrala tudi v novi sezoni. Krka se je pod Okornovim vodstvom letos uvrstila tudi v finale pokala Spar, redni del lige Nova KBM pa je končala na prvem mestu. Krka je nato v končnici domačo sezono sklenila v polfinalu, kjer je izgubila proti Heliosu.

Dejan Jakara je v minuli sezoni deloval v ligi Aba, kjer je od novembra do konca sezone vodil podgoriško ekipo Derby. Z njo se je uvrstil v končnico regionalne lige, v Črni gori pa je ekipa pod njegovim vodstvom osvojil pokalno lovoriko. Pred odhodom v Črno goro je bil Jakara trener domžalskega Heliosa, vodil je tudi Janče. V sezoni 2017/2018 je bil glavni trener češke ekipe Brno.

V Krki so izpostavili, da je bil slovenski strokovnjak Jakara njihov prvi izbor. "V vseh tekmovanjih, v katerih bomo nastopali, želimo biti uspešni. Verjamemo, da bodo ti cilji z našim novim trenerjem in ekipo, ki jo sestavljamo sedaj, tudi realno dosegljivi," je ob predstavitvi novega trenerja povedal predsednik Krke Andraž Šuštarič.

"Prihod v Krko je največji trenerski izziv v moji karieri. Razlogov za to je več. Naša skupna želja v klubu v novi sezoni je, da ustvarimo ekipo, ki bo igrala agresivno in hitro, moderno košarko. Predvsem pa želimo imeti ekipo, ki se bo na vsaki tekmi 'metala na glavo', torej ekipo, ki bo skupaj s strokovnim štabom dala na vsaki tekmi vse od sebe. Verjamem tudi, da lahko izboljšam rezultate iz prejšnjih sezon. Želim si, da bi naši podporniki in naši navijači prepoznali to našo željo in voljo ter da bodo v čim večjem številu prihajali na naše tekme," je ob prihodu v Novo mesto povedal Jakara.

