šport

Gašper Okorn ni več trener Krke

27.5.2024 | 20:45 | M. K.

Novo mesto - Košarkarski klub Krka in trener Gašper Okorn sta zaključila dvoletno sodelovanje, strokovni štab članske ekipe zapušča tudi Okornov pomočnik Igor Kešelj.

Gašper Okorn (Foto: arhiv DL; R. N.)

Gašper Okorn je trener Krke postal junija 2022.

Člansko ekipo je že v prvi sezoni vrnil iz Lige ABA 2 v elitno Ligo ABA, kjer bo Krka igrala tudi v novi sezoni - kljub zadnjemu mestu, a na račun širitve lige. Krka se je pod Okornovim vodstvom letos uvrstila tudi v finale pokala Spar, redni del Lige NKBM pa so krkaši končali na 1. mestu, a nato sezono končali v polfinalu, kjer so izgubili proti Heliosu.

''V minulih dveh sezonah se je pod taktirko glavnega trenerja Gašperja Okorna uveljavilo tudi nekaj slovenskih košarkarjev, ki so prav pri njem dobili večjo minutažo in pravo priložnost za svoj napredek in razvoj. Gašperju Okornu in Igorju Kešlju se zahvaljujemo za opravljeno strokovno delo in profesionalen odnos v teh dveh sezonah na Krkini klopi, obema pa želimo uspešno nadaljevanje trenerske kariere,'' je ob zaključku sodelovanja povedal Andraž Šuštarič, predsednik KK Krka.

‹ nazaj