Konec sezone za novomeške košarkarje

22.5.2024 | 08:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - V finalu košarkarskega državnega prvenstva se bosta pomerila Cedevita Olimpija in Kansai Helios, ki je na odločilni tretji polfinalni tekmi sinoči v Novem mestu premagal Krko z 72:65.

Kapetan Krke Jan Špan (na sliki z žogo) je dosegel 13 točk. Leon Stergar jih je prispeval 14, Robert Jurkovič 15, Miha Cerkvenik 11, Mih Škedelj 8, Darko Planinić pa 4.

Novomeščani so dobili uvodno četrtino z 19:13 in imeli v 23. minuti po trojki Mihe Škedlja 10 točk naskoka. Nato se jim je ustavilo, pobudo so prevzeli Domžalčani, ki so naravnali roko pri metu z razdalje, na odmor so odšli s prednostjo petih točk.

Trener Krke Gašper Okorn je imel v rotaciji le šest igralcev, ki so dali vse od sebe na parketu. V tretji četrtini so celo povedli za kratek čas, nato pa so gostje odgovorili z delnim izidom 8:0. Domžalčani so šest minut pred koncem pobegnili na 61:51, a vidno utrujeni krkaši se niso predali. Približali so se le na tri točke zaostanka, nato pa jim je zmanjkalo moči za preobrat. Ko je kapetan gostov Blaž Mahkovic Minuto in pol pred koncem zadel trojko za 69:61 je bilo bolj ali manj jasno, da se bo v finale uvrstil Helios

Gašper Okorn, trener Krke: »Ključni trenutek na tekmi je bil, ko smo povedli z 49-47 in potem to v trenutku zapravili. Takrat se je tekma začela prelamljati. Obrambno nismo igrali slabo. Želja je bila velika in igrali smo do zadnjih atomov moči. Tekmo smo izgubili s preslabim napadom in 18 izgubljenimi žogami. To je razlog za končno razliko. Žal smo bili v zadnjih dveh tekmah res v težki situaciji, igralci, ki so igrali, pa so res dali svoj maksimum. Danes bi se lahko obrnilo tudi drugače, a smo mogoče skozi celo tekmo hoteli nekoliko preveč na silo in na hitro prelomiti tekmo in to je bila napačna odločitev. Seveda sem razočaran z izpadom v polfinalu in morali bomo to analizirati. Finale je bilo dosegljivo, a nam je v zadnjem mesecu bilo zelo težko. Razočaranje je, a slabe vesti nimam. Fantom, ki so danes igrali in na koncu ostali sami, sem povedal, da sem ponosen nanje. Ostali smo le s šestimi igralci in cela sezona je bila polna nekih nesrečnih slučajev, ki so sicer del športa. Od Macure do Radovanovića, Cousins je bil praktično ves čas poškodovan in trikrat v sezoni smo ga vračali v ekipo. Hamilton ni poškodovan, je pa ves čas bolan in tudi v teh tekmah nam ni pomagal. Bačvić je postal oče, kar ga je izčrpalo. Enostavno se je vse nabralo. To je šport in v zadnjem tednu bi dali zlato za enega zdravega igralca. Sam imam željo ostati v klubu in stvari, ki so šle letos narobe, popraviti. Mislim, da smo se vsi skupaj v tej sezoni veliko naučili.«

