55 let Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško

21.6.2024 | 08:30 | M. K.

Leskovec pri Krškem - Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško je podelila jubilejna priznanja obrtnikom in podjetnikom, ki so v zadnjih dveh letih praznovali pomembne mejnike poklicne poti, in sicer za 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55, 60 in 70 let opravljanja dejavnosti. V dvorani Doma krajanov Leskovec pri Krškem je zbornica ob tej priložnosti tudi obeležila 55 letnico delovanja.

Foto: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško

Krška zbornica je bila ustanovljena 19. maja 1969 in je takrat združevala obrtnike iz Krškega, Brežic in Sevnice. Bila je ena prvih ustanovljenih zbornic v Sloveniji, ki so skupaj ustanovile zvezo obrtnikov na ravni Slovenije, predhodnike današnje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

V uvodnem pozdravu in govoru je predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško Dušan Arh izpostavil zahvalo vsem jubilantom, ki so s svojim delom in predanostjo pomembno prispevali k razvoju stanovske organizacije ter malega gospodarstva, ki je pomemben gradnik razvoja gospodarstva na področju krške in kostanjeviške občine.

Poudaril je, da so zgodbe jubilantov dokaz, da se s trdim delom in voljo lahko premagajo vsi izzivi. »Vaš uspeh je navdih za vse nas in dokaz, da lahko s skupnimi močmi premikamo meje mogočega,« je dejal Arh. Izpostavil je tudi, da je Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško v 55 letih delovanja postala trden temelj, na katerega se lahko zanesejo vsi obrtniki in podjetniki. »Skupaj smo premagovali ovire, se soočali s spremembami in izkoristili priložnosti, ki so nam bile ponujene,« je dodal.

Obrtniki in podjetniki so neprecenljiv ponos lokalnega gospodarstva, še posebej jubilanti, ki vztrajajo na podjetniški poti že desetletja, so zapisali v območni zbornici.

Dogodek je bil obogaten tudi s kulturnim programom, za katerega so poskrbeli člani Teatra Rajhenburg s predstavo Stevardese pristajajo.

