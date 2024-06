dolenjska

FOTO: Podelili plaketo in tri zahvale

21.6.2024 | 10:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Mirna - »Vsak od nas in vsi skupaj smo zelo pomemben kamenček v mozaiku grajenja lokalne skupnosti. In lepo je biti župan v občini, ki jo bogatita sodelovanje in pripravljenost pomagati – naj bo to pri organizacij prireditev ali pa takrat, ko pride do nesreče,« je včeraj na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku dejal mirnski župan Dušan Skerbiš, ki je skupaj z direktorico občinske uprave Tanjo Šinkovec in predsednico odbora za priznanje Jasmino Pečnik tudi podelil letošnja občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci. Namesto Milana Škufce je priznanje prevzel njegov nečak Jure (prvi z leve proti desni).

Občina Mirna 1. julija praznuje občinski praznik, takrat bo minilo trinajst let od njenega samostojnega delovanja. Osrednjo prireditev so letos pripravili nekoliko prej, ko se šolsko leto še ni povsem poslovilo. Župan se je v svojem govoru ozrl na prehojeno pot v zadnjem letu in se vsem zahvalil za sodelovanje. »Z veseljem lahko rečem, da se na Mirni veliko dogaja. Veliko se gradi. Skupaj bo samo v tem mandatu več kot 250 novih stanovanj v blokih in zasebnih hišah. Po težko pričakovani obvoznica, ki smo jo čakali več kot pol stoletja, naj bi se peljali že prihodnje leto. Gradimo nov vrtec za naše najmlajše. Zgrajen bo tudi trgovski center, saj je podjetje Jagros prepoznalo razvojni potencial naše občine. Od letos smo lastniki čistilne naprave, sistematično urejamo ceste in ulice ter drugo komunalno infrastrukturo, prav tako pa pripravljamo vse, da bodo novi prostorski akti omogočali nadaljnji razvoj naše občine,« je izpostavil Skerbiš.

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš

Pred njimi je še veliko nalog in izzivov in prepričan je, da jih bodo s skupnimi močmi uresničili. »Naša naslednja prioriteta je nov gasilski dom na Mirni. Upamo tudi na pridobitev zemljišča na Lanšprežu za izvedbo projekta Glavarjev medoviti vrt s sadovnjakom starih sadnih dreves. Tudi ozelenitev Mirne s pomočjo evropskih sredstev bo kmalu realnost. Čaka nas še dodatno izboljšanje vodooskrbe in zagotovitev protipožarne vode,« je povedal župan.

Nagrajenci

In kdo so letošnji občinski nagrajenci? Plaketo občine je prejela ilustratorka Kristina Krhin, ki je odraščala na Mirni, danes pa z družino živi in ustvarja v Trzinu. Ilustrirala je že več kot 70 slikanic tako za domače kot tuje založbe, za svoje delo pa je že prejela vrsto priznanj, nagrad in pohval. S tem je ponesla glas o rodnem kraju širom po svetu in tako prispevala k večanju ugleda in prepoznavnosti občine. »Odraščala sem na Mirni, v temu mirnemu in krasnemu kraju. Veliko teh izkušenj, ki sem jih dobila na okoliških travnikih, v gozdovih in ob lepih vodah, ko sem odkrivala čudovite oblike narave, prenašam v svoja dela. Vedno ko ustvarjam, me potegne v tisti čas, od tam povlečem motivacijo za delo,« je dejala Krhin, ki se v kulturnem domu na Mirni predstavlja z razstavo Pravljični svetovi domačega kraja.

Mladinski pevski zbor OŠ Mirna

Podelili so tudi tri zahvale občine. Za ohranjanje kulturne dediščine in več kot 50-letno zvestobo rokodelski tradiciji, še posebej pletarstvu, ter za redno udeležbo na krvodajalskih akcijah jo je prejel Anton Zakrajšek. Že kot otrok se je naučil izdelovati pripomočke za domačo uporabo, od starejših je črpal znanje, ki ga je kasneje sam nadgradil. »Prihajam iz velike družine, sem eden od desetih otrok. Živeli smo od kmetije, kar smo doma pridelali. Veliko se je ročno izdelovalo. Vse to sem se naučil, ko smo odrasli , pa smo morali sami začeli izdelovati nekatere stvari,« je povedal Zakrajšek.

Za neprecenljiv prispevek k razvoju raznolikega društvenega življenja v nekdanji krajevni skupnosti in današnji Občini Mirna ter za skrb za ohranjanje vrednot NOB je zahvalo prejel Milan Škufca, v njegovem imenu jo je prevzel nečak Jure.

Za dolgoletno spodbujanje predvsem socialnih in športnih aktivnosti v Društvu upokojencev Mirna, zaradi katerih se povečuje tudi prepoznavnost občine, pa so nagradili tudi Olgo Škarja Kot koordinatorka programa Starejši za starejše veliko pozornosti namenja starejšim članom društva, skrbi pa tudi za urejenosti pohodne poti Speča lepotica. »Rada imam ljudi in se družim. V zadoščenje mi je, ko vidim, da so starejši veseli mojega obiska in pomoči. Kar se tiče pohodništva pa, ko mi ga kdo omeni, se raznežim. To me veseli in me drži gor,« je povedala Škarja.

Učenci trebanjske glasbene šole so poskrbeli za bogat kulturni program prireditve.

V kulturnem programu prireditve, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, so nastopili učenci Glasbene šole Trebnje, zapel pa je tudi mladinski pevski zbor mirnske osnovne šole.

