Maccy uživa v materinstvu

21.6.2024 | 20:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Marjanca Agnič Banovec

Belokranjska pevka Maccy s sinkom Bioncu.

Belokranjska glasbenica Simona Vranešič Maccy je v cvetu materinstva posnela dve novi skladbi. Pesem Dnevi gredo naprej v slovenskem jeziku in v angleščini še Someone like me, ki jo spremlja tudi videospot, posnet na Smuku nad Semičem. Pri slednji v glasbeni mešanici popa in rocka prepeva o razočaranih partnerskih odnosih.

Maccy si je dolgo želela otroka in pred meseci je povila svojega sinčka z nenavadnim imenom Bionc (na fotografiji). Z njim zdaj uživa še zadnje dneve porodniške, čas, ki mu ga posveča, pa deli tudi z ljubeznijo do plesa in glasbe.

Doslej je z avdio in video produkcijo Bajuk posnela šest skladb, večino v angleškem jeziku, za vse pa upa, da bodo nekoč zbrane na albumu. Objavljena fotografija je nastala v studiu Marjance Agnič Banovec.

