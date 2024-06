družabno

Dijaki dobrodelni za živali

20.6.2024 | 11:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Multimedija ŠCNM

Dobrodelni dijaki in profesorji so ponosni na zbrano pomoč za živali.

Na ŠC Novo mesto Dijaška skupnost Srednje elektro-računalniške šole in tehniške gimnazije vsako leto organizira dobrodelno akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, hrane in ostalih potrebščin za živali, zlasti dek in igrač. Tudi letos je bil odziv dijakov in profesorjev izjemen, še posebej prizadevni pa so bili v R1TA.

Ekipa dijakov in profesorjev z ravnateljem Borisom Plutom in mentorico akcije Tino Cvijanović na čelu so zbrano odpeljali v Zavetišče Turk na Zajčjem vrhu. Ob prihodu v zavetišče so predali zbrano pomoč, si ogledali zavetišče, obisk pa zaključili na sprehodu s hvaležnimi kosmatinci, ki čakajo na svoje posvojitelje. Jan je bil nad svojim kužkom tako navdušen, da so se doma odločili za posvojitev.

Vsako leto dijaška skupnost SERŠTG pripravi takšno akcijo. Po besedah navdušenega ravnatelja Pluta naj bi bila odslej dvakrat letno. Del zbrane pomoči v denarju bodo odnesli še na Društvo za zaščito živali Novo mesto in vnovič dokazali, da jim je za zapuščene živali še kako mar. Na fotografiji (od leve proti desni) so dijaki Luka Kastelic, Jan Lihteneger in Anže Šimić ter profesorji Albin Pečnik, Boris Plut (ravnatelj), Tina Cvijanović in Katja Lipičnik.

