dolenjska

Bršljinski Spar konec meseca zapirajo

19.6.2024 | 13:30 | I. V.

Novo mesto - Trgovsko podjetje Spar Slovenija bo konec meseca zaprlo eno izmed svojih štirih trgovin v Novem mestu, Hipermarket Spar Bršljin. Kot so sporočili iz vodstva podjetja, trgovine ne bodo selili na drugo lokacijo, tako da bodo od zdaj v Novem mestu prisotni z Intersparom v Supernovi na Otoški cesti ter s Hipermarketom Spar Drska in Hipermarketom Spar Žabja vas. Vsi zaposleni v bršljinskem hipermarketu so dobili ponudbo za zaposlitev na drugih lokacijah v Novem mestu in okolici. Neuradno naj bi bil razlog zapiranja najstarejše Sparove trgovine v Novem mestu previsoka najemnina.

