Pijan bežal pred policisti; traktorist trčil v motorista

19.6.2024 | 12:30 | M. K.

Policisti PP Šentjernej so sinoči nekaj po 22. uri med kontrolo prometa pri Dobravi pri Škocjanu zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. V križišče je zapeljal ob rdeči luči na semaforju, vozil tudi po kolovozni poti, kjer je zaviral in naglo speljeval, potem pa vozilo ustavili in poskušal peš pobegniti. Policisti so nevarnega voznika prijeli in obvladali, so danes sporočili iz PU Novo mesto. Ugotovili so, da gre za 23-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje, mu zasegli avtomobil in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Traktorist trčil v motorista

Nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je zanjo odgovoren 34-letni voznik kmetijskega traktorja s pripeto balirko, ki je zaradi nepravilnega premika trčil v motorista, ki ga je v tem času že prehiteval. 41-letni motorist se je lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prehiter na avtocesti

Nekaj pred 8. uro so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6, švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 52 km/h. 66-letnemu državljanu Švice so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

V kraju Drganji Dol na območju Semiča je med 15. 6. in 18. 6. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukrdel klavirsko harmoniko znamke Melodija.

Na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah je včeraj nekdo poskusil vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na območju Brezovice pri Mirni je včeraj med 17.30 in 18.15 nekdo izkoristil krajšo odsotnost voznika in vlomil v osebni avtomobil. V predalu vrat je našel denarnico in izmaknil 400 evrov.

V kraju Dobe na območju PP Krško je v minuli noči neznanec z dvorišča stanovanjske hiše ukradel štiri kardane s sklopko in motorno žago. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Jesenice) prijeli 36 državljanov Sirije, osem Indije in Bangladeša, sedem državljanov Afganistana, pet Nepala, štiri državljane Pakistana in Irana, dva državljana Somalije in Turčije in državljana Azerbajdžana. Na območju PP Novo mesto (Novo mesto) so prijeli dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 93. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršiteljico pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

