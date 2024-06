šport

Na prisilnem počitku

19.6.2024 | 13:00 | Rok Nose

Trebnje - Predstavitev nove članske ekipe trebanjskega rokometnega kluba Trimo je v družbi očeta Romana spremljal tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec, ki je športno pot začel v Trebnjem. V klubu se gotovo ne bi branili, če bi ga lahko pozdravili kot novo okrepitev, a kot pravi Zarabec, še ni prišel čas za vrnitev v Slovenijo. Z moštvom Orlen Wisla Plock se je letos veselil naslova poljskega prvaka, v dramatičnem finalu so po 13 letih premagali večnega rivala Kielce. Doma in v gosteh so tekmo dobili šele po izvajanju sedemmetrovk.

Miha Zarabec okreva po poškodbi rame. (Foto: R. N.)

Zarabec se je proti koncu zadnje tekme poškodoval, saj ga je pri metu iz skoka eden od nasprotnikovih igralcev grobo porinil, da je nerodno padel na levo ramo.

Upa, da se bo lahko priključil pripravam reprezentance za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Miha Zarabec poljski prvak z Wislo iz Plocka – Na zadnji finalni tekmi padel na ramo in se poškodoval – Želi v Pariz

