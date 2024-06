šport

Po slovesu Uroša Zormana novi trener Trima Radoslav Stojanovik

5.6.2024 | 18:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Trebnje - Konec je ugibanj, kdo bo novi trener Trima. Trebanjske rokometaše bo po slovesu Uroša Zormana v naslednji sezoni vodil Radoslav Stojanovik, ki je pred leti kot igralec že branil barve kluba. Po končani karieri se je posvetil trenerstvu, nazadnje je sedel na klopi rokometnega kluba Tikveš iz Severne Makedonije, ob tem pa je bil tudi selektor makedonske mladinske reprezentance.

Rokometni klub Trimo Trebnje je predstavil ekipo za naslednjo sezono.

V igri za novega trenerja Trima je bilo več kandidatov, klub pa se je na koncu odločil za 45-letnega Stojanovika. »Navdušilo nas je njegovo delo z mladimi. V njem vidimo velik potencial, da bi bil lahko on tisti, ki bi odpiral vrata našim mladim rokometašem pri prehodu med člane. Izkazal se je tudi kot trener Tikveša. Slovenski rokomet dobro pozna, saj je kar nekaj let igral v slovenski ligi. V klubu smo bili mnenja, da bo znal iz članske ekipe potegniti največ,« je o tem, zakaj so se odločili zanj, povedal predsednik kluba Toni Janc.

Cilji Trima Trebnje ostajajo visoki, saj so uspeli zadržati večji del ekipe, ki je to sezono osvojila drugo mesto v državnem prvenstvu, le točko je zaostala za Gorenjem iz Velenja. Po besedah Janca je Zorman postavil odlične temelje in ponovno ciljajo na naslov državnega prvaka, v pokalnem tekmovanju želijo ponoviti letošnji uspeh, ko so zmagali in tako osvojili sploh prvo lovoriko v zgodovini kluba. Priborili so si tudi nastope v Evropi, čakajo jih kvalifikacije v evropski ligi, kjer upajo na preboj v skupinski del.

Predsednik kluba Toni Janc z novim trenerjem in letošnjimi okrepitvami

Stojanovik zase pravi, da je zelo ambiciozen. Veliko stavi na dobro obrambo, iz katere lahko potem izpeljejo hitre protinapade. »Obljubim, da bomo borbena ekipa. Cilji ostajajo isti kot prejšnja leta. Za mene se v Trebnjem zgodba ponavlja, pred leti me je v klub kot igralca pripeljal Stane Sever, zdaj pa kot trenerja njegov sin Miha,« je dejal makedonski strateg. Zaveda se, da stopa v velike čevlje, a po njegovem mnenju se je ta ekipa, ki ji bodo priključili še dva igralca, sposobna boriti za sam vrh.

Trebanjski klub je na današnji novinarski konferenci predstavil tudi nove okrepitve. Dres Trima bodo v novi sezoni nosili tudi slovenski reprezentančni vratar Urban Lesjak, Janez Guček, ki je zadnja leta igral v Španiji, in Matic Pipp, ki je bil v tej sezoni prvi strelec Slovana.

»Upal, da bom uspel upravičiti zaupanje, ki ga je izkazal klub. Dal bom vse od sebe. Zelo sem optimističen glede naslednje sezone. Všeč so mi ambicije kluba, veselim se že novega izziva. Pričakujem naporno in zanimivo sezono,« je povedal Janez Guček.

