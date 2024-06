kultura

FOTO: Martin Golob navdušil tudi v Škocjanu

18.6.2024 | 16:00 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Škocjan - Preko dvesto obiskovalcev je na Knobleharjev trg pri farni cerkvi sredi Škocjana sinoči privabil Martin Golob, mlad katoliški duhovnik, župnik Župnije Grosuplje, ki je v zadnjih letih postal najbolj popularen slovenski župnik. S svojo pristno vero, ki jo veselo oznanja, pa s prisrčnostjo, neposrednostjo, preprostostjo in duhovitostjo je navdušil tudi Dolenjce.

Grosupeljski župnik g. Martin Golob je s svojo prisrčnostjo in neposrednostjo sinoči navdušil v Škocjanu. Na desni voditeljica Zala Štamcar.

Mnogi so domov odšli z dvema njegovima knjigama: prva z naslovom Na spletni prižnici, ki jo je zapisal novinar Lojze Grčman in prinaša Golobove misli in spodbude, je s sedmimi ponatisi nedvomno že postala knjižna uspešnica. Druga, nedavno izdana knjiga z naslovom 365 dni z Božjo besedo – ta prinaša za vsak dan v letu kratek odlomek iz evangelijev po avtorjevem izboru in njegove spodbude k branju Svetega pisma - pa je tudi na tej poti. Založba Družina je že morala poskrbeti za drugi ponatis.

»Nič nisem pričakoval, vse je šlo nekako spontano, kot da je to Božja volja. Prišel je navdih, vabilo z Družine …. Dal sem se na razpolago,« je 36-letni Martin Golob dejal v Škocjanu in obenem poudaril, da je odgovorno biti bolj prepoznaven. »Bolj se zavedam, da ima besedo neko težo,« pove.

Lojze Grčman, Martin Golob in Zala Štamcar pred Knobleharjevim spomenikom.

Rad ima ljudi. »Samega sebe težko osrečujem. Najbolj srečen in zadovoljen sem, ko delam za ljudi. Z njimi še sam duhovno rastem,« je med drugim dejal v pogovoru s krajevno knjižničarko Zalo Štamcar.

Zvezda družbenih omrežij

Kot duhovnik mlajše generacije uspešno nagovarja tudi preko socialnih omrežij. Zaveda se moči medijev. Šest let je že, odkar je posnel prvi blog za Aleteia.si in zvrstilo se jih je mnogo. Prisluhnejo mu ne le verni.

»Tudi z novo knjigo želim ljudem približati Božjo besedo v vsakdanjem življenju. Želel bi, da bi tudi tisti, ki so od cerkve in vere oddaljeni, ali pa so verni in se ne strinjajo s Cerkvijo kot institucijo, zbrali pogum in odprtost ter bi se preko te knjige pustili spoznavati Bogu,« pravi Golob.

V Škocjan je prišlo Martina Goloba poslušat preko dvesto ljudi iz bližnje in daljne okolice.

Rad nagovarja ljudi in želi, da ljudje iz cerkve odidejo veseli in polni spodbud.

Duhovništvo izmoljeno

Martin Golob je rad duhovnik. »Hvaležen sem za duhovniški poklic, ki je bil zagotovo izmoljen. Želja je v meni dolgo tlela, čeprav bi bil zlahka tudi kmet. A mi je bil večji izziv delo z ljudmi kot s kravami,« se je pošalil.

Med študijem je razmišljal še o filozofiji in novinarstvu, vendar je vesel, da se je odločil za duhovnika. Rad ima mlade in starejše. Meni, da bi se od slednjih lahko več naučili, koliko življenjskih izkušenj premorejo!

Po koncu je imel Martin Golob veliko dela s podpisovanjem v svoje knjige. Menda ni bilo nikogar, ki domov ne bi odšel vsaj z eno Golobovo knjigo.

Martin Golob je v Škocjanu pripovedoval tudi o svoji družini, kjer je dobil lepo popotnico za življenje: prave vrednote, vero, delovne navade, odgovornost. »Mama in oče se spoštujeta, na kmetiji smo vse delali skupaj, veliko smo se pogovarjali, vsak večer molili. Brusil sem se ob svojih petih bratih,« je dejal priljubljeni župnik in z veseljem povedal, da se je tudi njegov peti brat odločil za duhovniško pot in bo prihodnje leto novomašnik. Tudi sam želi s svojim pričevanjem nagovoriti koga za duhovniški poklic.

Priljubljeni slovenski župnik je v Škocjanu povedal še marsikaj zanimivega o pripravah na pridige, pogledu na svoje poslanstvo, o svoji družini, pa o hobijih – o vsem tem si lahko več preberete v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besede zahvale

Zahvala škocjanskega župana Jožeta Kaplerja.

Ob koncu pogovornega večera, ki je sodil v praznovanje občinskega praznika občine Škocjan Knobleharjevo 2024, se je Martinu Golobu za obisk s knjižnim darilom zahvalil župan Jože Kapler, ravno tako tudi novinarju Aleteie Lojzetu Grčmanu, ki je zapisal Golobove misli in spodbude v prvi knjigi in s katerim že dolgo sodeluje.

Predsednik KD dr. Ignacij Knoblehar Škocjan na Dolenjskem Robert Dulc je ravno tako Goloba prijetno presenetil in simpatično nagovoril. Golob je med vsemi zbranimi izžrebal obiskovalko Marinko Slak, ki bo odslej lahko kavo, čaj ali kaj drugega pila iz posebne skodelice z Golobovim citatom in stiliziranim podpisom. Zelo se je razveselila.

Dogodek je z lepo slovensko pesmijo obogatil Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava.

