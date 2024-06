kronika

Objestno prehiteval, nato pa še udaril voznika in mu raztrgal majico

18.6.2024 | 12:30 | M. K.

Na številki policije 113 so včeraj prejeli 187 klicev, od tega je bilo 66 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. V nadaljevanju nekaj podrobnosti.

Kršitve javnega reda

Policisti so obravnavali štirinajst dogodkov iz področja javnega reda, od tega štiri kršitve javnega reda in miru na javnem kraju.

Nekaj po pol četrti uri popoldne je voznik, ki je peljal od Grmovelj proti Dobruški vasi, zaradi tesnega prehitevanja in izsiljevanja prednosti moral ustaviti svoje vozilo, da ni prišlo do prometne nesreče. Do njega je pristopil voznik drugega vozila (svetlo modri Audi A4 karavan, celjskih tablic) ter po navedbah oškodovanca vanj pljunil, ga udaril in raztrgal majico. Okoliščine še preverjajo, policisti pa bodo zoper uporabnika modrega audija, 29-letnika iz okolice Škocjana, uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru.

Policisti so na Šmihelski cesti zvečer legitimirali pet mladostnikov, starih med 15 in 17 let, zaradi prijave, da naj bi postopali v okolici dijaškega doma in vznemirjali dijake. Po zaključenem postopku in opravljenem razgovoru s policisti je peterica odšla proti domu.

Policisti iz Šentjerneja so zvečer posredovali v Mihovici, ker naj bi 44-letnik udaril sedemletnika, ki se je po naselju vozil s kolesom. Vožnja s kolesom je 44-letnika tako zmotila, da ga je udaril. Starši so poškodovanega odpeljali na pregled v bolnišnico. Policisti bodo na podlagi ugotovitev pregleda za 44-letnika uvedli postopek o prekršku ali pa napisali kazensko ovadbo (če bodo ugotovljene telesne poškodbe).

Vlomi, tatvine in ''delo'' na polju

V Leskovcu pri Krškem so dopoldne opravili ogled kraja vloma v gostinski lokal. Kot kaže, so ponoči storilci na silo vstopili v objekt, pregledali prostore, odnesli izkupiček zadnjih dni ter za okoli tisoč evrov cigaret. Lastnikom so povzročili za nekaj tisoč evrov škode.

Z gradbišča kulturnega centra v Škocjanu so klicali policiste, ker so pogrešili udarno kladivo znamke Hilti. Domnevajo, da so jim ga ukradli v zadnjih dneh in s tem oškodovali za okoli 200 evrov.

Policisti iz Šentjerneja so popoldne opravili ogled kraja tatvine poljščin v Zameškem. Tam so tatovi ponoči odnesli za okoli 50 kilogramov krompirja.

Zažgali zgrabljeno seno

V bližini Dobruške vasi so vandali popoldne na njivi zažgali zgrabljeno seno, pripravljeno za baliranje. Med 16.50 in 17.00 uro so podtaknili ogenj in zažgali približno osem bal sena in s tem povzročili lastniku za nekaj več kot tristo evrov škode.

Zaseg prepovedane droge

Krški policisti so nekaj po poldnevu v mestu obravnavali 16-letnika in 19-letnika iz okolice Brežice. Prvega so zalotili pri zvijanju cigarete – jointa, ki so mu jo zasegli. Drugemu so zasegli ovoj s posušenimi zelenimi rastlinskimi delci (sum na prepovedano drogo marihuano) ter tehtnico. Za prvega bodo uvedli postopek o prekršku, o vsem pa so obvestili tudi njegove starše. Drugega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, saj sumijo, da je prav on prodal prepovedano drogo 16-letniku.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali devet prometnih nesreč, od tega eno s hudimi in eno z lažjimi poškodbami. Novomeščanu so popoldne zasegli osebni avtomobil, ker so ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na Obrežju so policisti postaje za izravnalne ukrepe ustavili Audija hrvaških tablic, ki je pred tem prekoračil hitrost vožnje (188 km/h). Izrekli so mu globo, ki jo je plačal takoj na kraju.

Nekaj po poldnevu so na novomeški urgenci oskrbeli 21-letno kolesarko, ki je v naselju Hmeljčič zaradi prevelike hitrosti padla s kolesom in se pri tem lažje poškodovala.

Dve nesreči s traktorjem

V kraju Zaloka pri Šentrupertu se je popoldne v nesreči huje poškodoval 36-letni traktorist. Po prvih ugotovitvah ogleda je peljal traktor s priklopnikom preblizu desnega roba vozišča in pri tem s čelnim nakladačem trčil v brežino. Traktor je pri tem sunkovito obrnilo, traktorista pa vrglo iz kabine na cesto. Na kraju so mu prvo pomoč nudili domačini, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Zanj so odredili tudi strokovni pregled.

Okoli pol četrte popoldne pa se je v Mrčnih selih pri obračanju sena, kot smo že poročali, huje poškodoval 55-letni traktorist. Po prvih ugotovitvah ogleda je s traktorjem (z vgrajenim varnostnim lokom) obračal seno. Pri tem je traktor začel drseti po strmem pobočju. Traktorist je padel iz traktorja, ki je z enim kolesom zapeljal čez njega. Na kraju ga je oskrbela ekipa nujne medicinske pomoči z zdravnikom, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave Novo mesto so prijeli 90 oseb, ki niso izpolnjevali pogojev za prestop notranje meje EU oziroma za bivanje na območju Slovenije. Dva so prijeli na območju policijske postaje Črnomelj (Preloka), preostale pa na območju policijske postaje Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Podvinje, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Bizeljskem, Slovenska vas, Mostec, Jereslavec, Župelevec). Postopki z njimi še niso zaključni.

