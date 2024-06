dolenjska

Trebanjski koš v novi podobi

18.6.2024 | 09:10 | M. K.

Foto: Občina Trebnje

Trebnje - V soboto je v mestnem parku Trebnje potekala že 33. izvedba prireditve Iz trebanjskega koša, Občina Trebnje pa je predstavila osveženo in modernejšo podobo prireditve ter novo turistično blagovno znamko Okusi Trebnje.

Prireditev se je pravzaprav vrnila k svojim koreninam, pravijo organizatorji, sejemski ponudbi domačih pridelovalcev in ustvarjalcev, ki so na stojnicah predstavljali in ponujali svoje izdelke vse od češenj, različne zelenjave, sladic, kruha in pekovskih izdelkov, brezglutenskih izdelkov, mesnin, mlečnih izdelkov, medu, eko začimb in zelišč, do glinenih, lesenih in pletenih izdelkov. Manjkala nista niti cvetlični in knjižni kotiček.

Predstavili so se Kmetija Žnidaršič, Kmetija Marn, Ta & Tortica, Kmetija Štupar, Čebelarstvo Vehar, Eko kmetija Rogelj, Kmetija Uhan in Kmetija Kužnik, Eko kmetija Kukenberger, Kmetija Fortuna, Cvetličarna Florami, Papirnica Pingo, keramičarka Irena Blaznik, M-craft, rokodelka Cvetka Grbec in Ščepec Vanje.

Prireditvi je piko na i dodala turistično-kulinarična ponudba pod imenom nove blagovne znamke Okusi Trebnje. Obiskovalci so letos lahko okusili čateški Frušt'k na dekci, liško zgodbo Zdravo z naravo ter svežo, lokalno in tradicionalno hrano Dobrot Dolenjske. Pod imenom Okusi Trebnje se namreč predstavlja paleta doživetij, ki jih, kot so zapisali na občini, ''obiskovalci občutijo z vsemi svojimi čutili vse od kulinaričnih specialitet lokalnih okusov, naravnih lepot, bogate kulturne dediščine občine Trebnje, raznolikih aktivnosti in doživetij do pristnega gostoljubja prijaznih lokalnih prebivalcev.''

Otroški program je ponudil nastope otroških plesnih in pevskih zasedb ter Trkajevo predstavo Repki, ustvarjalnice za otroke, ki so jih pripravili člani animatorjev Oratorija Trebnje, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, CIK Trebnje, taborniki Roda sivih jelš in Center za krepitev zdravja ZD Trebnje. Priznani ilustratorki Maja Kastelic in Marta Bartolj sra za otroke pripravili delavnico, v ustvarjanju pa so se preizkusili tudi odrasli na likovnem exemporu, ki ga je organiziralo Društvo likovnikov Trebnje. Večerni del prireditve so začeli z gasilsko povorko, s katero so obeležili častitljivo 140. obletnico delovanja PGD Trebnje. Na glavnem odru so se predstavili najboljši glasbeni in umetniški ustvarjalci občine.

Zbrani so prisluhnili pevkam DPŽ Tavžentroža, MoPZ vinogradnikov Čatež pod Zaplazom, MePZ Društva upokojencev Trebnje in Čateškim mskontarjem. Zaplesali so Plesna skupina Mavrica, folklorni skupini Večerna zarja in Nasmeh. Nato so na oder stopili harmonikarji Toma Primca, vokalna skupina Soreline, mešani pevski zbor Leo Fortis, Občinski pihalni orkester s Trebanjskimi mažoretami ter Maja Marinčič.

V večerni del prireditve so vstopili ob zvokih Kvatropircev, nadaljevali z energičnimi Victory, zaključili pa z domačo zasedbo Drugi vagon.

