Dobrotnik leta je Edis Vehabović

18.6.2024 | 08:00 | Foto: Jure Klobčar / MPA

Na Aktual TV in TV Veseljak Golica je sinoči v oddaji v živo potekal zaključek akcije Ljudje odprtih rok, kjer so bralke in bralci več medijev za naziv Dobrotnik leta predlagali sedem izjemnih posameznikov naše družbe.

Dobrotnik leta Edis Vehabović v družbi ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca in predstavnika podjetja Žito Roka Cankarja

V finalnem izboru je naziv tokrat prejel Edis Vehabović iz Stogovec pri Apačah, ki je po lanskih ujmah pomagal prekriti več kot 30 streh in s tem v najtežjem trenutku vsem, ki jim je vreme uničilo skoraj vse, ponudil roko pomoči. Ob soočenju z obupanimi ljudmi, ki so ostali brez domov, je prepoznal njihovo bolečino. Že v Bosni in Hercegovini, kjer je bil priča uničujočim posledicam razpada nekdanje skupne države, se je naučil empatije in solidarnosti. Njegova srčnost in odločnost sta ga vodili, da je brez oklevanja oblekel delovna oblačila, poklical brata Elvisa in prijatelja Aldina Hodžića ter se odpravil pomagat ljudem v stiski. Edis Vehabović, po poklicu zidar, je ob tej priložnosti spretno prevzel vlogo krovca, da bi lahko pomagal obnoviti strehe ljudem v svoji skupnosti. Z bratom in prijateljem so delali neutrudno in neprekinjeno, dokler večina streh ni bila popravljena. Kljub izgubljenim prihodkom zaradi lastnih stroškov je Vehabović vztrajal pri pomoči, saj se je zavedal njene neprecenljive vrednosti za ljudi v stiski. Priznanje za požrtvovalno delo mu je predal minister za delo Simon Maljevac, ki je dobrotniku leta izročil zaščitni znak akcije, broško z repliko znamenite ptice iz Ajdne. Vse kandidate pa je pozdravila tudi Slovenka leta Ana Petrič.

Podjetje Žito je Edisu Vehaboviću podarilo tudi bon za 100 kilogramov kruha, s katerim bo dobrotnik leta lahko pomagal še komu v stiski.

Vsi si zaslužijo našo največjo hvaležnost

Poleg Edisa Vehabovića so se letos za priznanje potegovali še zmagovalci regijskega dela izbora. To so upokojena učiteljica in prostovoljka Dora Kalčič iz Ilirske Bistrice, kaplan Primož Lorbek iz Hajdine, upokojenec Radko Luzar iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju, planinski vodnik in grajski plesalec Franc Maršnjak iz Velenja, prostovoljki Nataša Privošnik iz Šempetra v Savinjski dolini in Jolanda Ravnikar iz Ljubljane.

Bralci Dolenjskega lista so z glasovanjem med tremi nominiranci izbrali regijskega dobrotnika leta 2023. To je prepričljivo postal Radko Luzar, uspešen šentjernejski podjetnik in član Rotary kluba Novo mesto, ki je bil radodaren tudi kot župan.

Akcija Ljudje odprtih rok je sicer skupna akcija dnevnikov Novice Svet24 in Primorske novice ter tednikov Vestnik, Štajerski tednik, Novi tednik, Naš čas in Dolenjski list.

Edis Vehabović je prejel broško z zaščitnim znakom akcije Ljudje odprtih rok, znamenito ptico iz Ajdne in Žitov bon za 100 kilogramov kruha

Razglasitev je tokrat prvič potekala v neposrednem prenosu na Aktual TV in TV Veseljak Golica. Oddajo je vodila Maja Oderlap, nastopili pa sta tudi pevka in voditeljica na TV Veseljak Golica Eva Šolinc in pevka Anja Hrastovšek, spremljal ju je pianist Nejc Škofic.

Za osvežilno pijačo dobrodošlice za vse nominirance in ostale povabljene je poskrbelo podjetje PPD Global.

