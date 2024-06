šport

V soboto 35. Atletski miting ''Novo mesto 2024''

14.6.2024 | 09:50 | M. K.

Novo mesto - Novomeški Atletski klub Krka prireja v soboto, 15. junija, že 35. mednarodni atletski miting ''Novo mesto 2024''. Prireditev, prvič pod novo tribuno, se bo začela ob 17. uri.

Z enega mitingov minulih let (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

Pred tokratno izvedbo je novi predsednik novomeškega kluba Peter Kunej na včerajšnji novinarski konferenci izpostavil, da je novomeški miting edini v Sloveniji, ki je nepretrgoma organiziran že toliko let. Letos ga organizirajo na višjem nivoju kot doslej. Uvrstili so ga v koledar World Athletic na nivo serije Svetovnega izziva (t.i. World Challenger). Tako bodo domači atleti dobili možnost, da tudi na stadionu Portoval z dobrimi rezultati pridobijo točke WA in se s tem povzpnejo po svetovni rang lestvici.

DRŽAVE UDELEŽENKE

Letos na tekmovanju v Novem mestu pričakujejo preko 200 atletov in atletinj iz 15 držav. To je rekordna udeležba po številu držav, atleti in atletinje pa prihajajo v Novo mesto s treh celin - Evrope Afrike in Avstralije. Poleg domačih tekmovalcev bodo tekmovali atleti iz Avstralije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Finske, Grčije, Gruzije, Hrvaške, Italije, Namibije, Nemčije, Nove Zelandije, Slovaške, Srbije in Velike Britanije.

DISCIPLINE

Na Mednarodnem mitingu bo letos na sporedu 22 disciplin, in sicer 11 moških in 11 ženskih. 16 disciplin bo štelo za WA serijo Challenger, še tri več, torej 19, pa za Mednarodno atletsko ligo, ki jo posebej nagrajuje Atletska zveza Slovenije.

Letos bodo že enajstič izvedli tudi Memorialno disciplino – met kopja, ki jo prirejajo v spomin na nekdanjega novomeškega metalca kopja prof. Marjana Špilarja. Marjan je bil član reprezentance Jugoslavije, nekdanji slovenski rekorder, odličen trener in vrhunski pedagog, ki je zaslužen za vzgojo številnih novomeških atletov in atletinj.

Nagradi sklad mitinga se je povečal iz 5.000 na 10.000 evrov. Prvi trije v disciplinah Challengerja prejmejo denarne nagrade (300, 200, 100 evrov), posebej bodo nagrajeni prvi trije v Memorialni disciplini met kopja (450, 350, 200 evrov).

ATLETI

Na stadionu Portoval se bo, kot omenjeno, med seboj pomerilo preko 200 atletinj in atletov, največ bo slovenskih predstavnikov, tretjina tekmovalcev pa bo iz tujine, med njimi bodo prevladovali atleti iz Hrvaške in Italije.

V disciplini 200 m za ženske bo glavno ime mitinga Beatrice Misilingi iz Namibije, šesta z zadnjih OI v Tokiju in 3-krat srebrna iz SP U20. Konkurenco bo imela v Nemki Lisi Marie Kwayie, tretjo v štafeti Nemčije 4X100 na SP v Dohi.

Na ženskem teku 100m z ovirami bomo videli letos odlično Niko Glojnarič, ki se je spustila pod mejo 13 sekund in se je pravkar vrnila iz EP v Rimu.

V moškem šprintu na 200 m bo zanimiv obračun med domačinom Matevžem Šuštaršičem in Hrvatom Karlom Marciušem, ki sta se letos že spustila pod mejo 21 sekund.

Na 400 M bo glavni favorit prvak Oceanije iz Nove Zelandija Lex Rewell-Lewis, ki lovi rezultat pod 46 sekundami.

Skok v daljino bo številčno najbolj zastopana disciplina pri obeh spolih. Pri moških bo Hrvat Marko Čeko lovil 8 metrsko znamko, Slovenca Dino Šubašič in Tan Črnigoj se bosta udarila za drugo mesto z rezultatom preko 760 cm. V ženski daljini se bosta za zmago pomerili Maja Bedrač in Brina Likar in lovili 6,5 metrsko znamko.

V ženski višini bo v odsotnosti Lie Apostolovski glavna favoritka za zmago skakalka iz Nove Zelandije Keeley O Hagan s prijavljenimi 189 cm.

V moški višini ima najvišji prijavljen rezultat Grk Antonios Merlos (224 cm), imel bo dva konkurenta Slovenca Sandra Jeršina Tomassinija in Hrvata Filipa Mrčića preko 215 cm.

Moški skok ob palici bo zelo zanimiva disciplina, ki se bo odvila neposredno pred gledalci. Slovenski predstavnik Robert Renner, ki ima rezultat 550 cm, bo imel odlično konkurenco v Novozelandcu Jamesu Steynu in Italijanu Ivanu De Angelisu (oba 545 cm).

V Memorialni disciplini met kopja bodo gledalci spremljali borbo med starimi znanci novomeškega mitinga Bosancem Dejanom Mileusničem, Srbom Vedranom Samcem in Slovencem Matijo Kranjcem. Zagotovo jim bo »štrene« mešal mladi Filip Dominkovič, ki lovi 75 m znamko.

Zanimiva bosta tudi oba meta diska. Pri fantih je favorit Čeh Marek Barta z rezultatom preko 65 m, pri ženskah pa je prijavljena Grkinja Anagnostopoulou Chrysoua z rezultatom preko 62,5 metra.

Zanimivi bodo še dobro zasedeni disciplini v obeh šprintih, 100 in 200 m, ter nastopi v teku na dolge proge, napovedujejo organizatorji.

MITING MLADIH

V okviru mednarodnega mitinga bo potekal tudi Miting mladih, in sicer v pionirski kategoriji U16 v disciplinah tek na 60 in 600 m v M in Ž kategoriji ter v kategoriji U18 v metu diska za mlajše mladince.

