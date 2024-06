šport

Z etapo za sprinterje se začenja dirka po Sloveniji

12.6.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Foto: Sportida



Murska Sobota - Z večinoma ravninsko etapo od Murske Sobote do Ormoža se bo danes začela 30. dirka po Sloveniji. Prvi dan dirke je tako pričakovati odločitev o zmagovalcu v zaključnem sprintu glavnine. Kraljevska etapa bo na sporedu v soboto, ko se bodo kolesarji v zaključku povzpeli na Krvavec.

Končni zmagovalec bo znan v nedeljo v Novem mestu, do tam pa čaka kolesarje iz 31 držav še veliko zahtevnih kilometrov.

Največja mednarodna preizkušnja v deželi na sončni strani Alp bo za mnoge kolesarje zadnja pripravljalna pred dirko po Franciji, tokrat pa bo potekala po vseh štirih sosednjih državah.

Ravno prva etapa bo tako obiskala kar tri od štirih slovenskih sosed. Po startu v Murski Soboti ob 11.15 bo karavana nekaj kilometrov vozila po Avstriji, Madžarski in Hrvaški. Na cilju v Ormožu bodo po 191,9 km najboljši kolesarji okoli 16. ure.

Od ekip svetovne serije bodo na startu danes poleg UAE Team Emirates, Jayco-AlUle in Bahrain-Victoriousa, ki bodo v svojih vrstah imeli slovenske predstavnike, na startu v Murski Soboti še Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers in Groupama-FDJ.

Po včerajšnji novinarski konferenci v Murski Soboti.

Skupno zmago bo branil Italijan Filippo Zana, sicer moštveni kolega Luke Mezgeca pri avstralsko-savdski zasedbi Jayo-AlUla. Lani je v skupnem seštevku drugouvrščenega Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious) premagal za 18 sekund, tretji Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) pa je neuspešno naskakoval rekordno tretjo zmago na dirki po Sloveniji.

Na dirko se ob Zani vračata tako Mohorič kot Ulissi. Slednjemu bo pri ponovnem iskanju tretje skupne zmage pomagala dva Slovenca, Dolenjca Domen Novak in mladinski evropski prvak Anže Ravbar. Mezgec pa bo pomagal svojemu sprinterskemu kapetanu Dylanu Groenewegnu v lovu na zmage v ekplozivnih zaključkih.

Etape 30. dirke Po Sloveniji:

1. etapa: Murska Sobota – Ormož (191,9 km)

2. etapa: Žalec – Rogaška Slatina (177,9 km)

3. etapa: Ljubljana – Nova Gorica (160,5 km)

4. etapa: Škofljica – Krvavec (147,2 km)

5. etapa: Šentjernej – Novo mesto (156,9 km)

IZJAVE OB ZAČETKU 30. DIRKE PO SLOVENIJI:



Matej Mohorič, Bahrain Victorious: »Poškodbo sem saniral, kar je sicer trajalo dlje časa, kot bi si želel. Za mano je tudi že obdobje petih tednov priprav in bom ulovil ritem za največjo dirko v sezoni. Po novi izkušnji na dirki Unbound Gravel, kjer nismo bili najbolje pripravljeni na razmere, sem zdaj znova na domačem terenu, tukaj smo bolje pripravljeni. Všeč mi je, da dirkam pred domačimi navijači, na cestah, kjer sem odraščal. Zame je to tudi boljša dirka, po mojem mnenju ravno prav težka. V petih etapah se bom navadil na tekmovalni ritem, ni pa dirka preveč težka, da bi se pred Dirko po Franciji preveč utrudil. Če sta moja sogovornika nekako rezervirala zmage na prvi, drugi in četrti etapi, potem pa jaz vzamem tretjo in peto.«



Filippo Zana, Team Jayco AlUla: »Zavedam se, da sem na dirki v vlogi branilca skupne zmage, vendar sem po Dirki po Italiji še nekoliko utrujen. Kljub temu bom dal vse od sebe in potrudil se bom, da bo dirka dobra. V Slovenijo smo prišli z močno ekipo in vsi si bomo prizadevali odpeljati po najboljših močeh, z Dylanom ciljamo na posamezne etape, v mislih pa imamo tudi skupno razvrstitev. Mislim, da mi je prav četrta etapa najbolj pisana na kožo, Dylan pa se bolj ozira proti prvi in drugi etapi.«



Alexander Kristoff, Uno-X Mobility: »Tako kot nekateri drugi kolesarji, bom dirko Po Sloveniji tudi sam izkoristil za pripravo na Dirko po Franciji. Prvič sem v Sloveniji, tega sem se prav veselil, saj je nekaj drugačnega. To bo dobra pripravljalna dirka za Francijo. V naslednjih dneh ciljam na etapno zmago, boj za skupno zmago bo morda preveč zahteven. Vsak dan bomo skušali nekaj narediti, vendar se zavedamo nivoja konkurence na dirki in zagotovo ne bo enostavno. Na prvi in drugi etapi pričakujemo šprint, zadnje tri etape pa bodo težke, z veliko selekcije.«





Marko Lekše, predsednik KK Adria Mobil in predsednik organizacijskega odbora dirke: »Veseli nas, da je 30. izvedba dirke Po Sloveniji v takem sijaju. Ko smo pred 31 leti začeli, si nismo predstavljali, da bo tekmovanje doseglo ta nivo in to odmevnost, ki jo vidimo danes. Ponosni smo, da smo z našim delom to dosegli, seveda pa brez podpore partnerjev in sponzorjev to ne bi bilo mogoče. Zahvaljujemo se Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, zahvaljujemo se Slovenski turistični organizaciji, zahvaljujemo se vsem drugim sponzorjem in partnerjem, zahvaljujemo se vsem občinam in destinacijam, ki nas sprejemajo in gostijo. Zaradi vsega tega je dirka Po Sloveniji kolesarski praznik, praznik s prenosom po celem svetu.

Tudi brez tekmovalcev ne bi šlo. Slovenski kolesarji so v samem vrhu svetovnega kolesarstva, v ozadju pa je tudi veliko intenzivnega dela kolesarskih delavcev in tekmovalcev, predvsem veliko garanja. Zagotovo se nismo upali sanjati, da bo Slovenija postala kolesarska velesila, a smo na to zelo ponosni. Kolesarjem želim vsem vse dobro in naj zmaga najboljši. Aprilsko vreme sicer traja že tri mesece, vseeno pa verjamem, da bo 30. izvedba vsaj tako dobra kot lanska. Srečno!«

‹ nazaj