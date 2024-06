šport

Klara Lukan odlična peta v Evropi: "Tek je bil zame izjemno boleč''

12.6.2024 | 07:30 | STA; M. K.

Foto: Foto: Peter Kastelic / AZS

Rim - Šentjernejčanka Klara Lukan je na 26. evropskem prvenstvu v atletiki v Rimu v teku na 10.000 m, kjer ni bilo kvalifikacij in so se atletinje takoj pomerile za medalje, zasedla peto mesto (31:34,90).

Lukan je s petim mesto za zlato medaljo Kristjana Čeha v metu diska dosegla drugo najboljšo slovenski uvrstitev na tem EP.

Lukan je potrebovala kar nekaj časa, da je po naporu prišla k sebi. Priznala je, da se ji je v zadnjem kilometru kar meglilo pred očmi. "Tek je bil zame izjemno boleč. To me sicer ni presenetilo. Že na samem začetku sem si zadala za cilj, da ne bom dopustila taktičnega teka. Pričakovala sme hiter tek, ampak se to ni zgodilo. Kot sem načrtovala v tem primeru sem ritem prevzela v svoje roke in tekla na čelu. Peto mesto je izredno lep dosežek, vesela sem, da sem lahko nastopila in nisem bila poškodovana. V tem olimpijskem letu je bilo veliko odpovedi, sama sem imela srečo s tem. A vrhunski šport je eno samo garanje in trpljenje," je povedala Šentjernejčanka. (celotna izjava spodaj v video posnetku)

Upa, da se ji bo še drugič uspelo uvrstiti na OI. "Tam bom nastopila ponovno pogumno. Na OI leta 2021 v Tokiu sem odstopila in sem si tedaj rekla, da se to ne bo zgodilo nikoli več in tega sem se danes držala. Presenetilo me je, da je bilo tako soparno danes, podoben občutek sem imela lani da dvoranski tekmi v Birminghamu. Mogoče bom morala nekaj narediti še na tem, da se na take pogoje bolje privadila. Mogoče sem na koncu zato malo popustila. A sem naredila vse, da pridem do konca. Dejala sem si, da bom prišla do cilja, pa če mi noge odpadejo," je dodala Klara Lukan.

