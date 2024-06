dolenjska

FOTO: »Bazen, narava ... čudovito!«

11.6.2024 | 11:45 | M. M.

Foto: Filip Bihar, DRPD

Novo mesto - Družine, ki so se v Novo mesto priselile bodisi zaradi dela bodisi zaradi vojne, so včeraj spoznale vrsto različnih športnih in rekreacijskih aktivnosti, ki jih nudi Olimpijski center v Češči vasi. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je v duhu odprte in vključujoče družbe za vse pripravilo prvi športni dan za someščane iz drugih držav, ki se ga je udeležilo več kot 180 ljudi.

»V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto smo jim predstavili Olimpijski center Novo mesto in ostalo športno infrastrukturo v okolici. Težko opišemo veselje, ne le otrok, ampak tudi odraslih, nekateri so bili denimo v bazenu prvič, odkar so zaradi vojne v Ukrajini prebežali v Slovenijo ... smeh, dobro voljo in hvaležnost je bilo čutiti na vsakem koraku,« je povedala predsednica DRPD Novo mesto Branka Bukovec.

Skupaj z zaposlenimi in prostovoljci so priredili igre v bazenih, otroci so se pomerili na kolesarskem poligonu, ustvarjali in se igrali na prostem, skupaj s starši so med drugim spoznali čutno in motorično pot, po kateri jih je vodil slepi Matej Avguštin iz DRPD. V spremljevalnem programu so zaplesale Zvezdice, plesna skupina deklic iz Kosova, BiH in Ukrajine, ki jo vodi Daniela Hočevar iz Venezuele, zbrane pa je nagovoril tudi podžupan MO Novo mesto Urban Kramar. Športno pester in zabaven dan so zaključili s piknikom na ploščadi pred bazenskim kompleksom.

Dogodek sta podprla Mestna občina Novo mesto in evropski projekt VARCITIES (https://varcities.eu), v okviru katerega je novomeška občina za revitalizacijo športno-rekreacijskega centra pridobila 510.000 € nepovratnih sredstev ter s prepletom sodobnih tehnoloških rešitev in naravnega okolja oblikovala celostno ponudbo rekreacijskih in športnih programov za vse generacije, s poudarkom na ranljivih skupinah.

