V treh tednih kar 25 dogodkov, v ponedeljek že Martin Golob

11.6.2024 | 13:20 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Škocjan - Leto je naokrog in spet je tu občinski praznik občine Škocjan, Knobleharjevo 2024 – poimenovali so ga po velikem rojaku, misijonarju Ignaciju Knobleharju.

Od 15. junija do 7. julija, torej v treh tednih, se bo po besedah Mateje Robek Zaletelj iz občinske uprave zvrstilo kar 25 dogodkov, od kulturnih, športnih in družabnih, in zagotovo bo vsak lahko našel kaj zase.

Knobleharjevo 2024 sta na novinarski konferenci predstavila Mateja Robek Zaletelj in škocjanski župan Jože Kapler.

Knobleharjevo se bo pričelo to soboto s koncertom pevske skupine Plamen in gostjo Ireno Vrčkovnik ob 19. uri v Škocjanu, pa nadaljevalo v nedeljo ob 19. uri s koncertom pevske skupine Vokalnih 5 na Bučki.

Zagotovo bo dobro obiskan pogovorni večer z najbolj priljubljenim slovenskim župnikom pri nas Martinom Golobom, ki se obeta v ponedeljek, 17. junija, ob 19. uri pred župnijskim domom v Škocjanu. Predstavil bo svojo novo knjigo, z njim pa se bo pogovarjala vodja krajevne knjižnice Zala Štamcar.

Tradicionalen postaja Knobleharjev festival na pred dvema letoma urejeni zelenici ob Radulji v Škocjanu, kjer ne bo manjkalo zabavnega in športnega programa, domače gostinske ponudbe itd.

V Škocjanu vedno dostojno proslavijo tudi dan državnosti – v nedeljo, 23. junija, bo tako ob 10. uri tradicionalna maša za domovino na Stopnem, na kateri bo slavnostni govornik nekdanji škocjanski župnik Franc Brečko. Prav na dan državnosti pa bo pestro na Bučki, kjer slavijo krajevni praznik, na gasilskem poligonu pa pripravljajo tradicionalni semanji dan od 9. ure naprej. Umanjkala ne bo tudi šarkeljada.

Pri mnogih dogodkih bodo nepogrešljiva škocjanska društva, tudi Društvo upokojencev Škocjan (na levi predsednica Marija Marušič) in Društvo podeženskih žensk Škocjan (na desni prizadevna članica Majda Matko).

Med pomembnejšimi dogodki velja omeniti še prireditev Škocjan poje in igra v soboto, 29. junija, ko se predstavijo škocjanske pevske in glasbene skupine, na prireditvenem prostoru pred občino pa vinogradniki pripravljajo Večer vina, penine in glasbe.

Nagrajenci še niso znani

Vrhunec letošnjega praznovanja bo seveda Knobleharjeva akademija 5. julija, na Knobleharjevem trgu pred župnijskim domom, ko bo slavnostna govornica uršulinka s. Andreja Godnič, misijonarka, ki je delovala v Peruju in Venezueli. V soboto, 6. julija, pa bodo ob 18. uri na slavnostni seji občinskega sveta podelili letošnja občinska priznanja in nagrade (imena še niso znana in bo občinski svet o njih še odločal v prihodnjih dneh), ter priznanja občinskega gasilskega poveljstva občine Škocjan.

Praznovanje se bo zaključilo 7. julija z velikim romantičnim koncertom Sentimenti, ko bo nastopil Gianni Rijavec z godalnim kvartetom in spremljevalnim ansamblom. Dogodek bo na prostem pred občinsko stavbo.

Vse prireditve je mogoče najti v napovedniku dogodkov na spletu DL.

