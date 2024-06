posavje

Učenec hudo poškodoval osmošolca

11.6.2024 | 06:40 | M. L.

Velika Dolina - Že dalj časa trajajoče napetosti med večinskimi prebivalci in Romi na območju Velike Doline so se z včerajšnjim dogodkom v osnovni šoli na Veliki Dolini izjemno povečale. Romski učenec je namreč telesno poškodoval enega od učencev osmega razreda.

V Osnovno šolo Velika Dolina se je naselil strah. Vzbujajo ga tisti, ki najmanj hodijo vanjo. (Foto: M. L.)

Kot je povedala ravnateljica Anja Zevnik, prisotna pomočnica za delo z romskimi učenci, tega ni mogla preprečiti, čeprav je poskušala. Romskega učenca so potem s težavo odstranili. Ravnateljica je poklicala reševalce in policijo, poškodovanega učenca so v šoli oskrbeli in bili z njim do prihoda reševalcev, ki so fanta s poškodovano glavo odpeljali v brežiški urgentni center. Po ravnateljičinih besedah je fantova poškodba zelo resna.

V bolnišnico sta ravnateljica in fantova razredničarka odpeljali tudi sestro poškodovanega učenca, ki je bila v šoku.

Romski učenec se je pozneje še dvema spremljevalcema vrnil, najprej na avtobusno postajo, od koder je odšel proti šoli, kjer je ravnateljici grozil.

O dogodku je včeraj na svoji seji razpravljal brežiški občinski svet. Svetniki so podprli ravnateljico v njenem prizadevanju, da bi bili danes zjutraj pred začetkom pouka pri šoli prisotni policisti.

»Starši si ne upajo več pustiti otroke v šolo,« pravi ravnateljica, ki poudarja, da sama ne more zagotoviti popolne varnosti. »Dolgo časa smo govorili, saj je varno, nič ne bo. Danes si tega ne upam trditi,« je na včerajšnji seji občinskega sveta v Brežicah rekla ravnateljica, ki tudi pravi: »Prosila sem policiste, da jutri pridejo pred šolo. Bojim se. Učenci se bojijo in starši se bojijo.«

Da jih je strah, so nam v sinočnjem pogovoru povedali tudi nekateri starši. Kot so rekli, vsaj nekateri med njimi zato danes ne bodo pustili svojih otrok v šolo.

Brežiški župan Ivan Molan je takoj stopil v stik s policijo in varnostniki, da bi obe službi do konca šolskega leta skrbeli pri šoli in v njej za varnost učencev in zaposlenih. Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević je ponudil po včerajšnjem dogodku v šoli strokovno psihološko pomoč otrokom in zaposlenim.

Kot so poudarili na občini, obžalujejo neljubi dogodek in želijo, da konec šolskega leta mine mirno.

