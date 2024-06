posavje

FOTO: Po požaru proizvodnja do konca meseca stoji

10.6.2024 | 13:30 | M. K.

Sevnica - V tovarni Tanin, kjer je v nedeljo, kot smo s fotografijami že poročali, izbruhnil požar, bi lahko proizvodnja ponovno stekla konec meseca, so danes sporočili iz sevniškega podjetja. Požar je povzročila tehnična okvara na transportnem sistemu za biomaso. Poškodovan ni bil nihče, prav tako ni prišlo do vplivov na okolje, so pojasnili.

Foto: PGD Sevnica

"Zagorelo je nekaj biomase, ki se uporablja za proizvodnjo pare in elektrike v okviru krožnega gospodarstva, in ostrešja. Zaradi hitre intervencije gasilcev ni prišlo do hujše katastrofe," so po nedeljskem požaru zapisali v podjetju.

V Taninu je zagorelo včeraj okoli petih popoldne. (Foto: Občina Sevnica)

Do vplivov na okolje ni prišlo, pregled je opravila tudi okoljska inšpektorica, so dodali.

Škodo v podjetju še ocenjujejo, proizvodnja bi lahko po predvidevanjih ponovno stekla konec meseca.

V tovarni je zagorelo v nedeljo okoli 17. ure. Pri gašenju požara je sodelovalo 58 gasilcev iz petih gasilskih enot s petimi cisternami, avto lestvijo, dvema poveljniškima voziloma in dvema kombijema, so opisali intervencijo.

_Tanin obcina (2)

