FOTO: Gorelo ostrešje silosa v Taninu

10.6.2024 | 07:00 | M. K.

V tovarni Tanin Sevnica je včeraj okoli 17. ure zagorelo ostrešje silosa. Na terenu je sodelovalo 58 gasilcev iz petih gasilskih enot, ki so požar pogasili. V požaru ni bil nihče poškodovan, prav tako požar ni predstavljal nevarnosti za okolje. Vzrok požara bodo preiskovali v naslednjih dneh, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito v občini Sevnica Borut Simončič je sporočil, da je v tovarni prišlo do vžiga neke vrste lesnega prahu, v podjetju se namreč ukvarjajo s predelavo hrane za živali.

Takoj zatem so aktivirali prostovoljne gasilske enote Sevnica, Boštanj, Tržišče, Loka in poklicna gasilska enota Krško, ki so požar pogasile.

Na gasilski straži so preko noči ostali gasilci PGD Sevnica.

Poškodovana dva motorista

Včeraj ob 15.03 sta na Seidlovi cesti v Novem mestu trčila osebno vozilo in motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in ga prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter pomagali reševalcem pri prenosu.

Ob 16.15 sta tudi na regionalni cesti izven naselja Bukošek, občina Brežice, trčila osebno vozilo in motorno kolo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali. Reševalci NMP so poškodovano motoristko oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorelo v naravi in na strehi

Ob 15.40 je izven naselja Mostec, občina Brežice, gorelo v naravi. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Obrež.

Ob 18.58 je v naselju Gabrje pri Dobovi, občina Brežice, gorelo ostrešje pomožnega gospodarskega objekta. Gasilci PGD Gabrje in Veliki Obrež so ogenj, ki je ostrešje uničil, pogasili in pregledali s termovizijsko kamero. Zaradi vročine so delno poškodovana okna, gasilcem pa je pred ognjem uspelo ubraniti bližnji objekt.

Pestro tudi ponoči

Ob 2.10 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo avtobusno postajališče. Gasilci PGD Črnomelj so ogenj pogasili. Ob 4.10 je v naselju Lokve zagorelo še drugo avtobusno postajališče. Gasilca PGD Črnomelj sta ogenj pogasila.

Pb 3.11 pa se je v Šolskem centru Novo mesto na Šegovi ulici sprožil požarni alarm. Gasilca GRC Novo mesto sta pregledala objekt in ponastavila požarno centralo. Požara ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK, izvod 1. VAS PROTI DOLŽU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 4. PREŠERNOVA ULICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 10:00 in 13:00 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Okrog, nizkonapetostno omrežje – Okrog desno.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na:

- področju Krško z okolico na območju TP Armeško, Stolovnik in Stolovnik Armeško med 8:00 in 12:00 uro;

- področju Brežice z okolico na območju TP Arnova sela, nizkonapetostno omrežje – Mrzlak med 9:00 in 12:00 uro.

