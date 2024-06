dolenjska

Velik dan za prijateljski občini

10.6.2024 | 13:00 | M. K.

Ivančna Gorica - S slavnostnim prerezom traku so te dni v naselju Ravni Dol v občini Ivančna Gorica uradno namenu predan vodovodni sistem Ilova Gora – Ravni Dol, ki ne povezuje zgolj dve naselji (Ilova Gora in Ravni Dol), temveč tudi sosednji občini Ivančna Gorica in Grosuplje.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Prav zato sta se slovesne otvoritve udeležila tudi župana obeh omenjenih občin in v nagovorih poudarila dobro medobčinsko sodelovanje in še potrdila nadaljnje prijateljsko povezovanje med občinama. »In prav to je tisto kar danes šteje,« sta še poudarila ivanški župan Dušan Strnad in dr. Peter Verlič, župan Grosuplja. V nadaljevanju je župan Dušan Strnad povedal, da je naselje Ravni Dol, ki spada v Krajevno skupnost Krka, poleg vodovoda dobila še popolnoma prenovljeno cesto, hkrati z gradnjo pa je bila na novo zgrajena tudi javna razsvetljava. Celotna vas je ob zaključku opremljena tudi s požarnimi hidranti, kar še izboljšuje požarno varnost. Z zaključeno izgradnjo vodovoda v Ravnem Dolu je v ivanški občini v večini zaključeno opremljanje vseh 137 naselij z javnim vodovodom, kar je po besedah župana Dušana Strnada velik uspeh.

V imenu krajanov in gradbenega odbora je prisotne nagovoril domačin iz Ravnega Dola Franjo Skarlovnik. Povedal je, da je za vaščane nova pridobitev velikega pomena, saj je voda v kraju olajšanje za starejšo in mlajšo generacijo, ki bo ostajala doma in imela dane osnovne življenjske pogoje za razvoj in normalno življenje.

Prireditev v Ravnem Dolu so, kot so sporočili z ivanške občine, obogatili otroci Podružnične šole Krka, plesni par ob spremljavi harmonikarja Jake Podržaja in družina Zajc iz Laz nad Krko. Člani PGD Krka pa so prikazali gasilski vaji napad s hidranta in gašenje z gasilskega vozila. Nove pridobitve je blagoslovil domači župnik Župnije Krka, Dejan Pavlin. Prireditev je povezovala, članica KD Krka, Anica Kozinc.

Vodovod Ilova Gora – Ravni Dol

Skupna dolžina cevovodov, z navezavo na vodovodni sistem občine Grosuplje, po izgradnji znaša 3300 metrov, od tega skoraj 2 kilometra poteka po trasi ivanške občine in dober kilometer po trasi občine Grosuplje. Vrednost vseh opravljenih del z vodovodom, cesto in razsvetljavo je Občino Ivančna Gorica stal nekaj manj kot 750.000 evrov, od tega je slabih 215.000 evrov prejela iz sredstev nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Preostanek sredstev je občina sredstva zagotovila iz proračuna. Na nov vodovodni sistem se bo v obeh vaseh priključilo dobrih 30 objektov.

