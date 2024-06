družabno

Arabeska na GibArtu

10.6.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Natalia Savin

S plesom se družijo in uživajo.

Letošnje tekmovanje GibArt v Krškem je gostilo najboljše izbrane plesne točke v regiji. Med njimi sta bili tudi točki Mladinskega društva Luna in Sonce.

Plesalke, ki delujejo pod okriljem KUD Arabeska omenjenega društva in pod vodstvom mentoric Špele Kuhar in Klare M. Luneai, so nastopile v dveh plesnih miniaturah. Jezero Lila so izvedle plesalke osnovnih šol Grm in Šmihel, najstarejše plesalke pa so v točki Skrivnost otoka Mortis raziskovale, zakaj se nihče z otoka ne vrne.

Na fotografiji so ob mentoricah Klari (skrajno desno) in Špeli (levo zgoraj) plesalke obeh Arabeskinih nagrajenih skupin. Na tekmovanju sta bili obe skupini nagrajeni s srebrnim priznanjem. Kdo od sodelujočih se bo uvrstil na državno tekmovanje, bo znano v teh dneh.

