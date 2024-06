posavje

Tretji častni občan Krškega je Drago Gradišek

8.6.2024 | 15:30 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Občina Krško svoj praznik obeležuje 7. junija v spomin na prve krške žrtve in vrnitev izgnancev. Včeraj popoldne so v Kulturnem domu Krško na slavnostni akademiji v okviru letošnjega praznika podelili priznanja. Najvišje priznanje, naziv častni občan Mestne občine Krško, je prejel Drago Gradišek za svoje življenjsko delo in izjemen dosežke na področju glasbenega ustvarjanja.

Drago Gradišek, častni občan Mestne občine Krško 2024

Kako zelo ga Krčani cenijo, so pokazali najprej s stoječimi ovacijami v dvorani, nato pa še zunaj pred kulturnim domom, ko so mu člani simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško, Pihalnega orkestra Krško in drugi glasbeni prijatelji pripravili ganljiv špalir. Gradišek, dolgoletni ravnatelj krške glasbene šole ter vodja in dirigent številnih uspešnih glasbenih zasedb in orkestrov, je po Stanetu Rožmanu in Ernestu Breznikarju tretji častni občan MOK.

Glasba ne pozna laži

»Sem zapriseženi instrumentalni glasbenik. Zakaj? Ker moramo brez vsakršnega besedila prepričevati ljudi in dopuščamo možnost, da si vsak po svoje predstavlja glasbo, ki jo izvajam,« je ob prejemu priznanja dejal Gradišek. »Bil bi zelo neiskren, če bi rekel, da mi to priznanje ne godi. A še bolj sem ponosen zaradi mojih glasbenikov in to je hkrati tudi priznanje njim. Glasba je krasna stvar in ne pozna laži kot nekatere druge sfere,« je hudomušno dejal. »Je ena sama iskrenost. Seveda, tudi v glasbi je veliko 'blefa', a verjamem, da je to manj škodljivo kot laž,« je še pridal in požel gromek aplavz.

Letošnji nagrajenci Mestne občine Krško

Veliki znak MO je prejela Osnovna šola Mihajla Rostoharja ob 60-letnici izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, znak MO pa je za svoje strokovno, srčno in spoštljivo opravljanje poslanstva zdravnika prejel Željko Pleša. Zlato plaketo Mestne občine Krško so namenili dolgoletnemu župniku v Brestanici in letošnjemu zlatomašniku Jožetu Špesu, podelili mu jo bodo na obhajanju zlate maše 7. julija v Brestanici. Jubilejna priznanja so prejeli Osnovna šola Koprivnica (ob 160-letnici), Konjeniški Klub Posavje (ob 100-letnici), Planinsko društvo Bohor, Kostak (oba ob 70-letnici), Vrtni center in cvetličarna Kerin (ob 60-letnici), Kajak kanu klub Krško, Šahovski klub Triglav Krško (oba ob 40-letnici), Efekt Krško, Klub za praktično streljanje Krško, SOP International (vsi ob 30-letnici).

Bolj uspešni smo, ko stopimo skupaj

Župan Janez Kerin se je v slavnostnem nagovoru »sprehodil« skozi občinske naložbe, načrte in vizijo ter med drugim poudaril, da si občina želi še bolj konstruktivno sodelovanje z državo. »Tudi naša občina je, tako kot celotna regija Posavje, namreč enakovreden in enakopraven gradnik slovenske države. Sodelovanje pa je seveda odvisno predvsem od uspešnega dialoga,« je dejal. »Našo lokalno skupnost gradi in soustvarja po svojih močeh sleherni od nas, še posebej uspešni pa smo, kadar stopimo skupaj. Dokaz za to so številna aktivna društva, klubi in posamezniki, ki so v preteklem letu v mestni občini Krško pustili prav poseben pečat; častni občani, pretekli nagrajenci, izjemni posamezniki in skupine, ki so leto za letom v našo lokalno skupnost prinašali svoje znanje, talente, izkušnje, ustvarjali dobre zgodbe in s tem nesebično prispevali k razvoju naše lokalne skupnosti.«

Župan MO Krško Janez Kerin se je zahvalil vsem, ki aktivno sodelujejo v raznih društvih, klubih, skupinah in tako prispevajo k razvoju lokalne skupnosti.

Slavnostni govornik Marko Funkl, župan občine Hrastnik in predsednik Združenja neodvisnih županov, je izpostavil pomembne ljudi iz preteklosti, ki so Krškemu dali neizbrisen pečat, od Matije Gubca, Adama Bohoriča do Jurija Dalmatina, Janeza V. Valvasorja, nato pa opozoril na vse večji razpad skupnosti kot take. »Vse težje je najti interes delovno aktivnih za vključevanje v številen društvene in skupnostne dejavnosti. Interes posameznikov v času potrošništva je v prvi vrsti materialen in že davno pred interesom skupnosti,« je med drugim opozoril. »Za postavljanje standardov v družbi smo soodgovorni vsi. Prav tako za aktivno vključevanje v delovanje skupnosti vseh vrst. Aktivno in odgovorno državljanstvo se prične v vsakem izmed nas, tako z odnosom do sočloveka, živali, narave, kulture in jezika.«

Kot je ob tem poudaril, z večanjem razlik skupnosti ni moč graditi. Naš največji sovražnik pa so naša lastna pričakovanja, še posebej, ko od drugih pričakujemo več kot od samih sebe. »Z realnim pogledom na svet ter z veliko mero zdrave predrznosti in poguma pa je boljši svet vendarle mogoč,« je dejal. Izpostavil je pomen kulture, ki je, kot je dejal, poleg znanja in vzgoje ključna za boljši svet, v katerem bomo delovali kot ljudje in ne bo naša vrednost enaka »številki na bančnem računu«.

Simfonični orkester Glasbene šole Krško.

Za izjemno glasbeno spremljavo dogodka sta poskrbela simfonični orkester Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča ter duet Tomaž Rožanec na harmoniki in Luka Dukarič na violini. Po slavnostni akademiji je sledilo druženje prejemnikov priznanj, predstavnikov občine in povabljenih gostov z občani na ploščadi pred Kulturnim domom.

