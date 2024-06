novice

FOTO: Deželak Junak za počitnice otrok zbral 1.217.026,21 evrov!

7.6.2024 | 19:30 | Radio 1

Debeli Rtič



Deželak Junak je na Debelem rtiču zaključil svojo deseto dobrodelno pot po Sloveniji in s pomočjo vseh poslušalcev Radia 1 in srčnih Slovencev, zbral neverjetnih 1.217.026,21 evrov. Vsa zbrana denarna sredstva bodo šla za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, marsikdo bo sploh prvič na morju.

Prihod Deželaka Junaka na Debeli Rtič (Foto: Otton Zajec)

»Hvalaaaaa zlata Slovenija, naša Slovenija, hvala vsem, ki ste prispevali 1 cent ali več. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da imamo spet rekord. Ki ste verjeli v to, da je možno iti še višje, hvala ker ste bili z nami že deseto leto, hvala, ker ste dežela junakov. To je še ena pravljica, katero ste ustvarili vi, dajte si en velik aplavz. Hvala ker ste se izkazali, ker ste dobrodelni, ker pomagate otrokom. Slovenci moji, čudovit, fantastičen narod! Povsod smo prvi, v športu, v dobrodelnosti, hvala vam,« je bil evforičen Miha Deželak.

Ekipa Deželaka Junaka se je ob 17. uri pripeljala na Debeli rtič in se pošteno oddahnila, saj so v desetih dneh prekolesarili 569 kilometrov po Sloveniji. Na poti so doživeli številne sprejeme, kjer so jih pričakali srčni podporniki in navijači. Ogromno je bilo gasilskih društev, ki so Deželaka pričakali z vodnimi topovi, razigranih otrok s prelepimi plakati, različnih podjetij z donacijami in seveda znanih Slovencev, ki so z njim kolesarili. Vsi so mu dali zagon, da je premagal številne ovire in izzive, ki so ga čakali na poti. Med drugim je kar dvakrat kolesaril na Krvavec in se z najboljšimi slovenskimi športniki spopadel v junaškem dekatlonu prvakov.

Foto: Otton Zajec

Ob prihodu na cilj, kjer so ga pričakali tudi njegovi sovoditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Lara Tošić, je bil vidno utrujen, a pogled na zbran znesek in goreče navijače, ga je takoj divignil in mu dal dodatnega zaleta. To je pomenilo tudi, da je akcijo tudi letos tradicionalno zaključil s skokom v morje.

Za glasbo je poskrbela pevka Nina Pušlar, ki je tudi ena najljubših Deželakovih pevk in je zapela ganljivo pesem Tople oči. Nina je s svojimi hiti še dodatno poskrbela za čustva celotne ekipe, tekle so solze sreče in olajšanja.

Da je na poti vse teklo kot po maslu, so za Deželaka skrbeli tudi Decathlon, AMZS in Zavarovalnica Triglav.

Deželak Junak si bo po končani akciji vzel nekaj dni premora in se spočil v družinskem krogu, kjer bo nabral moči za poletne podvige.

