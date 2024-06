šport

Glojnarič v polfinalu

7.6.2024 | 12:50 | Rok Nose

Rim - Brežiška atletinja v polfinalu teka na 100 m z ovirami – Klara Lukan dosegla dve normi, nastopila pa bo samo na 10.000 m – Fink po izkušnje – Kobe: Zame bo to nagrada za ves trud – Šuštaršič v štafeti 4 × 100 m

Danes se je v Rimu začelo evropsko prvenstvo v atletiki, ki je prvi vrhunec sezone. Med evropsko elito Slovenijo zastopa 24 tekmovalcev in tekmovalk, od tega jih pet prihaja z našega konca. Med moškimi sta to Primož Kobe in Matevž Šuštaršič, med ženskami pa Klara Lukan, Anja Fink in Nika Glojnarič.

In prav slednja je kot prva od omenjenih nastopila že danes in napredovala v sobotni polfinale teka na visokih ovirah. Imela je deseti izid kvalifikacij s 13,21 sekunde.

Foto: AZS

Da si želi priti v polfinale teka, je Brežičanka Nika Glojnarič povedala že v pogovoru za tekočo tiskano številko Dolenjskega lista: »Vem, da bo to velik zalogaj, saj smo dekleta kar izenačena, ločujejo nas stotinke,« pravi Glojnarič, ki ima osebni rekord 12,92. Postavila ga je lani, letos pa se mu je že na začetku poletne sezone močno približala. V Mariboru je maja tekla 12,97, a je imela ob tem izdatno pomoč vetra (+3,2 m/s), zato uradno ta čas ni zabeležen kot njen najboljši letošnji izid. Kasneje se ni več spustila pod mejo 13 sekund, najhitreje je tekla na memorialu Matica Šušteršiča v Kranju, ko je zmagala s 13,13. Tudi na zadnjih dveh tekmah se je približala temu dosežku, na mitingu na Ptuju je bila za stotinko sekunde počasnejša, na balkanskem prvenstvu pa je ciljno črto prečkala s časom 13,16.

»Pozna se mi, da se obremenjujem s tem, da bi dosegla dober rezultat, ki bi me popeljal na olimpijske igre poleti v Parizu. Ne tečem sproščeno, kar zakrčim se, ko vidim tekmovalko pred seboj. Vem, da sem sposobna teči okoli osebnega rekorda. Mislim, da sem dobro pripravljena na evropsko prvenstvo. A eno je govoriti, drugo pa potem pokazati to tudi na stezi,« se zaveda 23-letna brežiška atletinja, ki se je letos na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu prebila v polfinale, kjer je bila 21.

Šentjernejčanka Klara Lukan je dosegla normi za tek na 5.000 in tudi na 10.000 m. A kot pravi, bo nastopila samo na daljši razdalji, čeprav je na 5.000 m v preteklosti dosegla izjemne uspehe, med drugim je zmagala tudi na mladinskem evropskem prvenstvu. »S trenerjem sva se tako odločila, to bo zame nov izziv, ki se ga zelo veselim. Nedavno sem v Londonu sploh prvič tekla na 10 km na atletski stezi in dosegla dober rezultat. Kot vsak športnik bom dala vse od sebe, potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Dobro sem pripravljena, zavedam se svojih sposobnosti. Lahko držim močan tempo, to bi na 10.000 m lahko prišlo še bolj do izraza,« meni Lukan.

Novomeščanka Anja Fink je šele prejšnji teden izvedela, da gre na evropsko prvenstvo, kjer bo tekla v polmaratonu. »Zelo sem vesela, da sem se po točkah uvrstila na tekmovanje. Letos imam sicer boljše rezultate v maratonu. V Rimu bom prvič tekmovala v takšni konkurenci, grem predvsem po izkušnje,« pravi Fink.

Med moškimi pa bo na polmaratonski preizkušnji nastopil atlet novomeške Krke Primož Kobe, za katerega bo to pri 43 letih tretje evropsko prvenstvo. »Iskreno povedano, nisem pričakoval, da se bom uvrstil na to tekmovanje, zato sem še toliko bolj presenečen. Nimam velikih pričakovanj. Zavedam se, da nisem več rosno mlad, mlajša konkurenca je zelo močna. Zame bo to nagrada za ves moj trud. Zagotovo bom užival na progi in dal vse od sebe,« je dejal Kobe, ki je letos odličen rezultat dosegel na bostonskem maratonu, na katerem je v skupnem seštevku osvojil 17. mesto.

Skozi šivankino uho se je na prvenstvo stare celine kot zadnja, šestnajsta, uvrstila tudi slovenska štafeta 4 × 100 m, v kateri bo tekel tudi Matevž Šuštaršič (Krka), ki se je letos vrnil po hudi poškodbi stegenske mišice. »Zelo sem vesel, da bom lahko nastopil na tako velikem tekmovanju. Nimamo česa izgubiti, tam bomo pustili dušo. Verjamem, da lahko presenetimo,« je optimističen Šuštaršič. Slovenska moška štafeta na 4 × 100 m je nazadnje na evropskem prvenstvu nastopila pred 14 leti v Barceloni, kjer je izpadla v kvalifikacijah. Takrat so za Slovenijo tekli: Jan Žumer, Matic Osovnikar, Boštjan Fridrih in Novomeščan Gregor Kokalović.

