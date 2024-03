Nika Glojnarič z osebnim rekordom v polfinale; SP končala na 21. mestu

3.3.2024 | 14:30

Nika Glojnarič je v prvem krogu teka na 60 metrov tekla osebni rekord in se prebila v polfinale. (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Glasgow - Brežiška atletinja Nika Glojnarič je na 19. svetovnem prvenstvu v dvorani v Glasgowu v prvem krogu kvalifikacij na 60 m ovire z osebnim rekordom 8,05 sekunde in 16. izidom napredovala v polfinale, ki bo nocoj ob 20.40 po slovenskem času. To bo tudi zadnji nastop šestčlanske slovenske ekipe na Škotskem.

"Zelo, zelo sem vesela. Moj prvi tek na tem SP je bil zelo dober, saj sem se povsem osredotočila na start in ga nato zelo dobro opravila. V tem primeru vedno dobro tudi tečem med ovirami. Izpolnila sem cilj, ki sem si ga zadala pred potjo na Škotsko, ker sem tekla osebni rekord. Temu sem dodala še uvrstitev v polfinale in komaj čakam na drugi nastop," je bila vesela Glojnarič.

Triindvajsetletna članica brežiškega kluba je bila lani na svoji prvi veliki članski tekmi na SP na prostem v Budimpešti 35. Tokrat je bila v njeni prvi kvalifikacijski skupini najboljša Nizozemka Nadine Visser, med drugim dvakrat zlata na dvoranskih EP, ki je imela med vsemi tretji čas kvalifikacij (7,85).

"Včeraj nisem niti pogledala startne liste in sem si tako prihranila nekaj stresa ter se na tekmo pripravila neobremenjeno. Videla pa sem zjutraj, kdo je še v skupini in sem bila na startu kar živčna, ker sem vedela, da je nekaj tekmic po prijavah hitrejših od mene," je povedala Glojnarič.

Dve stotinki sta jo ločili od tretjega mesta, ki je neposredno vodilo v polfinale. Ker je tekla v prvi skupini, je na potrditev polfinala čakala več kot pol ure, preden so nastop opravile še tekmovalke v ostalih petih skupinah.

"To je bil danes zelo stresen del. Bila sem na tribuni in se po telefonu pogovarjala z domačimi. Tekla sem zelo dober čas in bila bi zelo razočarana, če ne bi nastopila v polfinalu. V njem bom skušala popraviti prihod v cilj. Ta je bil najslabši del mojega teka v kvalifikacijah, saj sem se prehitro vrgla v cilj in zato verjetno izgubila tretje mesto," je menila Glojnarič.

Dodano ob 21.40:

Nika Glojnarič 21. v polfinalu SP



Nika Glojnarič je na svetovnem prvenstvu v dvorani v Glasgowu v polfinalu na 60 m ovire dosegla skupno 21. izid z 8,17 sekunde. S tem je končala nastope šestčlanske slovenske ekipe na 19. SP, ki jih je z bronom kronala Lia Apostolovski.

"Zelo sem zadovoljna s tem prvenstvom, čeprav se mi je drugi tek ponesrečil. Domov bom odpotovala z osebnim rekordom, to je bil tudi moj cilj. Žal sem v polfinalu prišla preblizu prve ovire, zadela sem jo s kolenom, ki sedaj krvavi, mene pa je to na oviri zasukalo. Potem seveda česa posebnega nisem mogla več storiti. S tako veliko napako sem dosegla kar soliden čas," je menila Glojnarič.

Triindvajsetletna članica brežiškega kluba je bila lani na svoji prvi veliki članski tekmi na SP na prostem v Budimpešti 35.

"Prvenstvo v madžarski prestolnici je bilo zame nova izkušnja. Običajno tako pozno nisem pred tem tekmovala, en mesec sem bila pred SP tudi brez tekme in tako nisem vedela, kje sem glede na tekmice," je povedala Glojnarič.

Normo za EP v Rimu je že osvojila. "Zato bom lahko malo pozneje začela tekmovati, 11. maja bom začela v Kranju. Moj cilj je, da normo za OI 12,77 dosežem čim prej. Od tega me loči še 15 stotink in mislim, da lahko to uresničim. Pozitivno gledam na poletno sezono. Z očetom, ki je tudi trener, sva že naredila načrt," si je še dodala Glojnarič.

STA; M. K.