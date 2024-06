kronika

FOTO: Eksplozija uničila bankomat, poškodbe na stavbi in avtu

7.6.2024 | 08:35 | M. K.

Foto: M. Ž in FB PKD

Novo mesto - V Novem mestu so neznani storilci očitno ponoči z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen pred Mercatorjevo trgovino na Kandijski cesti nasproti TPV.

Podobne dogodke (3) so sicer te dni obravnavali tudi v Ljubljani.

Na pojasnila PU Novo mesto še čakamo.

Dodano ob 10.20:

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili: ''7. 6. okoli 2.30 smo bili obveščeni o vlomu v bankomat na Kandijski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov so neznanci z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, ki je nameščen pred prodajalno. Nastalo je za več tisoč evrov škode na bankomatu in objektu, poškodovano je bilo tudi vozilo, parkirano v bližini. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, kriminalisti in policisti vse od obvestila izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.''

‹ nazaj