S ceste v hlodovino; pijan vijugal s tovornjakom in priklopnikom

6.6.2024 | 12:30 | M. K.

Včeraj okoli 10.30 ure se je zgodila prometna nesreča na Obrežju. 75-letni voznik osebnega avtomobila je, kot so danes sporočili s PU Novo mesto, zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v hlodovino ob cesti. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo izdali plačilni nalog.

Pijan vijugal s tovornjakom in priklopnikom

Nekaj pred 17. uro so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki naj bi med Čatežem in Krškim vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležencev v prometu. Policisti PPP Novo mesto so ga izsledili in ustavili ter ugotovili, da ima 52-letni voznik iz Hrvaške v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izrekli globo.

Vlomili v lokal

V minuli noči je v Brežicah nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.600 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Rakovec, Kapele, Slovenska vas, Jesenice, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli 20 državljanov Afganistana, 14 Indije, 13 Sirije, 11 Turčije, devet Bangladeša, osem Nepala, šest državljanov Pakistana in Iraka, pet Maroka, štiri državljane Palestine in Alžirije, tri državljane Egipta, državljana Kameruna in Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 89. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 235 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

