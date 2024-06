kronika

FOTO: Zagorelo v kuhinji; davi streslo Dolenjsko

6.6.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.24 je v naselju Zagorica pri Velikem Gabru, občina Trebnje, zagorelo v kuhinjskem prostoru. Gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber, Log, Sela pri Šumberku in Zagorica so po hitrem posredovanju ogenj omejili in pogasili, s tem preprečili širši požar, stanovanjski objekt prezračili ter s termo kamero pregledali prostore.

Kuhinja in oprema je poškodovana. Višino škode bodo ocenili pristojni.

Kuhinja po včerajšnjem požaru je precej uničena, a hiša stoji ... (Foto: PGD Veliki Gaber)

Potres

Davi ob 3.17 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Grosuplja, 16 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili predvsem prebivalci občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Ribnica. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98), so sporočili iz Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2, na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, izvod 3. JURKA VAS-LEVO;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 4. MAISTROVA, DOLENJSKA ULICA, ULICA HEROJEV.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 10.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje RAKOVNIK, NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE – RAKOVNIK.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Radna, nizkonapetostno omrežje – Radna med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Pesje nadomestna med 8:30 in 14:30 uro, na območju TP Telče, nizkonapetostno omrežje – Telče pa med 8:00 in 14:00 uro.

