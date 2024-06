kronika

Učitelj naj bi učenko vlekel za lase, oglasila se je šola

5.6.2024 | 17:30 | R. T.

Policija preiskuje incident, ki se je zgodil na Osnovni šoli Stara Cerkev pri Kočevju. Vodstvo šole je medtem pojasnilo, da učitelj učenke ni napadel, temveč je želel le preprečiti njen »samovoljni odhod iz varstva vozačev.«

Foto: arhiv; Občina Kočevje

S Kočevskega poročajo o incidentu, ki se je včeraj zgodil na tamkajšnji osnovni šoli Stara Cerkev, ki se nahaja v istoimenskem naselju v občini Kočevje. Tam naj bi učitelj vlekel za lase eno od učenk, jo prijel za roko in jo dvakrat vrgel po tleh. Tako trdi sama učenka oziroma njen oče. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela modrice, pri čemer pa hujših poškodb niso zaznali. Kljub temu so o poškodbah obvestili policijo.

Kot so za Svet24TV potrdili na PU Ljubljana, primer preiskujejo. O dogodku so bili obveščeni včeraj popoldne, po doslej znanih podatkih pa naj bi zaposleni poškodoval mladoletno osebo, ki je zadobila lažje poškodbe. Več pojasnil zaradi interesa preiskave in zaščite mladoletne osebe ne morejo posredovati, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Modrice na roki učenke (Foto:osebni arhiv)

Medtem so se za Svet24TV odzvali tudi v vodstvu šole, kjer so navedli, da se je dogodek, v katerega sta bila vpletena učitelj in učenka predmetne stopnje, odvil v varstvu vozačev, torej učencev, ki po končanem pouku čakajo na organiziran prevoz. Po njihovih navedbah ni šlo za napad na učenko, temveč je učitelj zgolj želel »preprečiti domnevni samovoljni odhod učenke iz varstva.« Pojasnili so še, da je vodstvo šole po dogodku takoj obvestilo skrbnike, šola pa opravlja ustrezne razgovore s prisotnimi. »S skrbniki smo v stiku in se dogovarjamo glede nadaljnjega dela učenke v šoli,« so zaključili.

Izvid zdravniškega pregleda (Foto: osebni arhiv)

